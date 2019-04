Ajdovski zdravniki preklicali umik soglasja za nadurno delo

Ajdovski zdravniki družinske medicine so v petek preklicali umik soglasja za nadurno delo, a bodo še naprej spremljali dogajanje v zavodu in državi. Če v roku meseca ali dveh ne bo premikov v pravo smer, bodo dali odpoved, je v imenu hišnega sindikata Fides povedal Robert Grbec.

"Še naprej bomo dežurali, delali med vikendi in prazniki ter ob delu v svojih ambulantah poskrbeli tudi za službo nujne pomoči. Drugih ni. Ali bomo delali mi ali pa ne bo nobenega. Dilema je, ali dopustimo propad sistema ali potrpimo še dva meseca," je preklic umika soglasja za nadurno delo po poročanju Primorskih novic komentiral Robert Grbec.

Ajdovski zdravniki še vedno ne izključujejo odpovedi

Dodal je, da se zadeve v mesecu dni od napovedi umika soglasij niso bistveno spremenile, vsaj ne na bolje. V sindikatu so se s kolegi, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, pogovarjali o tem, da bi odložili odhod in pomagali rešiti akutne kadrovske težave, a zadeve so še odprte, je pojasnil Grbec. Nadejajo se, da bo do premika v pravo smer prišlo z novim direktorjem zavoda. "Če ne bomo dobili zagotovila, da se zadeve premikajo v pravo smer, bomo dali odpoved," je še napovedal Grbec.

Svet zavoda po odstopu direktorice Zdravstvenega doma Ajdovščina Bože Ferfolja že išče novega direktorja, kandidatov za to mesto je pet. Po poročanju Primorskih novic je razpisnim pogojem popolnoma ustrezala le ena prijava, ostale štiri kandidate pa je svet zavoda zaprosil za dopolnitev vlog.

Svet zavoda namerava po informacijah časnika kandidate, ki bodo izpolnjevali pogoje, pred odločitvijo povabiti na pogovor in predstavitev njihove vizije vodenja zavoda. Novi direktor s 140 zaposlenimi naj bi mandat nastopil s prvim junijem, v svetu zavoda pa ne izključujejo možnosti imenovanja vršilca dolžnosti.