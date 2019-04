V Kranju zdravniki še vztrajajo pri podanih odpovedih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kranjski družinski zdravniki zaenkrat še vztrajajo pri odpovedih, medtem ko so celjski zdravniki po novem predlogu ministra za zdravje Aleša Šabedra v četrtek napovedali zamrznitev odpovedi pogodb o zaposlitvi. Pogovori z ministrom se bodo nadaljevali, v kranjskem zdravstvenem domu pa bo delovanje ambulant zaradi koriščenja dopustov že okrnjeno.

Kot je povedala direktorica Zdravstvenega doma Kranj Lilijana Gantar Žura, 23 zdravnikov družinske medicine, ki so 1. aprila kolektivno dali odpoved, še ni umaknilo ali zamrznilo svojih odpovedi ter o tem zaenkrat tudi ne razmišljajo.

Ministrstvo za zdravje je sicer v novem predlogu aneksa k splošnemu dogovoru za leto 2019 ugodilo njihovi zahtevi po sprejemu 1895 glavarinskih količnikov kot merilu za zgornjo mejo opredeljevanja zavarovanih oseb.

Zdravniki, ki so dali odpoved, imajo dvomesečni odpovedni rok, vendar pa bodo nekateri v prihodnjih tednih koristili dopust. Zato bodo v kranjskem zdravstvenem domu že imeli težave pri organizaciji dela, je napovedala Gantar Žura in dodala, da bo delovanje ambulant nekoliko okrnjeno.

Direktorica vendarle upa, da bodo težave uspeli rešiti pred koncem maja in da bodo zdravniki ostali pri njih, saj se v nasprotnem primeru junija obeta kolaps. Če bi 23 od 34 kranjskih splošnih zdravnikov odšlo, bi brez osebnega zdravnika ostalo več kot 40.000 ljudi na območju občin Kranj, Jezersko, Preddvor, Šenčur, Cerklje in Naklo.

Iskanje rešitev se zato intenzivno nadaljuje

Gantar Žura je zadovoljna, da se minister Aleš Šabeder s svojo ekipo res trudi rešiti stvari. "Prej nismo bili nikoli slišani, zdaj pa smo se usedli in so nas poslušali. Vedo za težave in jih jemljejo resno, problem pa je še vedno v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije," je izpostavila.

Računa, da se bodo v prihodnjih dneh in tednih še pogovarjali in dogovarjali. Sestankov se udeležuje tudi kranjski župan Matjaž Rakovec, ki se je prav tako močno angažiral pri reševanju problematike pomanjkanja družinskih zdravnikov in njihove preobremenjenosti, kar ogroža zdravstveno oskrbo občanov.