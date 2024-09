V Murski Soboti dan prekmurske kulinarike, predvsem šunke in gibanice

V središču Murske Sobote se bo dopoldne začel 14. Festival prekmurske šunke in prekmurske gibanice. Dogodek po besedah organizatorjev vsako leto obišče vse več obiskovalcev. Predsednik Društva za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot Janko Kodila je ob tem povedal, da je bistvo festivala promocija regijskih proizvajalcev in ustvarjalcev.

Namen festivala je promocija dveh zaščitenih prekmurskih izdelkov šunke in gibanice ter dvig zavesti o njihovem pomenu v lokalnem in širšem slovenskem prostoru, je dejal Kodila. "Festival je kot oder za prekmursko kulinariko, ki je bistven del regionalne identitete. Je pa tudi priložnost za promocijo lokalnih proizvajalcev, kulture in tudi izdelovalcev domače obrti," je dodal.

Poleg prekmurske šunke in gibanice bodo obiskovalci srečali tudi druge po besedah Kodile ikonične prekmurske dobrote, kot so bograč, langaš, dodoli, ciganska pečenka, bučno olje, sokovi, marmelade, med in seveda vina.

Ocenjevani vzorci bodo tudi na voljo za pokušino

Na festivalu bodo prekmurske šunke in gibanice tudi ocenjevali. Kodila je pojasnil, da je pri šunki število prijav omejeno na tri certificirane proizvajalce, medtem ko pri prekmurski gibanici pričakujejo do 30 prijav. "Ocenjevanje je namenjeno dvigu kakovosti izdelkov in poenotenju recepture, saj je cilj, da je prekmurska gibanica enaka povsod, kjer je na voljo," je pojasnil Kodila. Vsi bodo vzorci na voljo tudi za pokušino.

Župan Murske Sobote Damjan Anželj je povedal, da festival povečuje prepoznavnost mesta. "Postavlja nas na turistični zemljevid in privablja obiskovalce iz celotne Slovenije ter tudi iz tujine," je pojasnil. Dogodek po njegovem mnenju iz leta v leto raste in pokaže regijo v njeni najboljši luči glede prekmurske kulinarike pa tudi prekmurske kulture in glasbe.

Poleg kulinarike tudi kulturni program

Za 14. festival prekmurske šunke in prekmurske gibanice so pripravili tudi spremljevalni kulturni program, ki bo čez dan obarvan z etno glasbo in plesi. Direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota Brigita Perhavec je povedala, da bodo obiskovalci lahko videli in slišali nastopajoče iz Kud Beltinci, Kud Šalovci, Marko Bande, vokalne skupina Irmice ter mlada glasbenika Lukasa in Laro Gumilar. "Večerni del programa pa bo zabavno obarvan, z nastopi romske skupine Romano Glauso in zasedbe Kat & The Dedos," je napovedala Perhavec.

Prireditev, ki se bo odvijala na prostem v Slovenski ulici v središču mesta, poleg Društva za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot soorganizirata Mestna občina Murska Sobota in Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota.