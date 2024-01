V mrzlo vodo že prvega januarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novoletne skoke so v Portorožu prvič izpeljali leta 2005, takrat se jih je pri rdečem svetilniku na Bernardinu udeležila le skupina prijateljev. Priljubljenost prireditve se je skozi leta povečevala, zato so se morali dvakrat seliti na večjo lokacijo, najprej na plažo Meduza, potem pa na osrednjo portoroško plažo.

Novoletne skoke so v Portorožu prvič izpeljali leta 2005, takrat se jih je pri rdečem svetilniku na Bernardinu udeležila le skupina prijateljev. Priljubljenost prireditve se je skozi leta povečevala, zato so se morali dvakrat seliti na večjo lokacijo, najprej na plažo Meduza, potem pa na osrednjo portoroško plažo. Foto: Vid Ponikvar

Na osrednji portoroški plaži bodo novo leto osemnajstič proslavili s skoki v morje. V Soboškem jezeru bo danes ob 14. uri potekalo deveto novoletno plavanje. Potapljači Društva za podvodne dejavnosti Velenje pa bodo danes, prvi dan leta 2024, ob 13. uri 29. leto zapored odprli novo potapljaško sezono. Pod vodno gladino bodo tako nazdravili in si zaželeli varno potapljaško sezono.

V Portorožu 18. novoletni skok v morje

Zabavna prireditev se bo začela ob 12. uri, ko bodo začeli tudi sprejemati prijave. Prvi skakalci se bodo s pomola v morje spustili ob 14. uri. Razporejeni bodo v šest skupin po sto udeležencev, ki si bodo sledile v razmikih po 15 minut.

Po pozdravu piranskega župana Andreja Korenike in glavnega organizatorja Nina Cokana bodo v vodo najprej skočile povabljene znane osebe. Vsaka skupina bo pred skokom opravila temeljito ogrevanje. Zadnja skupina bo prišla na vrsto ob 15.30. Sledil bo žreb nagrad, nato koncerti, na koncu pa ob 18. uri še ognjemet.

Organizatorji trdijo, da novoletni skok v morje ni le zabavno, temveč tudi terapevtsko doživetje, saj kopanje v mrzli morski vodi blagodejno vpliva na počutje, pomaga pri regeneraciji telesa, krepi imunski sistem ter dviga prag dovzetnosti za različne bolezenske vplive.

Novoletne skoke so v Portorožu prvič izpeljali leta 2005, takrat se jih je pri rdečem svetilniku na Bernardinu udeležila le skupina prijateljev. Priljubljenost prireditve se je skozi leta povečevala, zato so se morali dvakrat seliti na večjo lokacijo, najprej na plažo Meduza, potem pa na osrednjo portoroško plažo.

Lani je v hladno zimsko morje skočilo 425 pogumnih, prireditve pa se je udeležilo približno štiri tisoč gledalcev.

V Soboškem jezeru devetič novoletno plavanje

V Soboškem jezeru bo danes ob 14. uri potekalo deveto novoletno plavanje. Pripravlja ga ljubiteljska športna ekipa Dahavski pingvini, ki je dobila ime prav po tem dogodku. Pingvini, ker ima voda v tem času le okoli tri stopinje Celzija, dahavski pa, ker so ta del Murske Sobote nekoč imenovali Dahau, pravi predsednik ekipe Mihael Kardoš.

"Krivec" za zdaj že tradicionalno novoletno plavanje je prav Kardoš, ki je navdušen športnik in je med drugim aktiven tudi v Klubu jadralcev na deski Štrk v Murski Soboti. "In prav vsako leto smo imeli na novega leta dan zabave na Kamešnici. Pa smo dobili idejo, da bi – namesto da mečemo petarde in rakete – zaplavali v jezeru," je pojasnil.

Kardoš je to pred 19 leti dejansko storil in bil dolga leta edini novoletni plavalec. Potem pa je dobil družbo in vsako leto jih zaplava več. Lani 1. januarja jih je bilo po Kardoševih besedah največ do zdaj, 58.

Soboško jezero oziroma Kamešnica ali Dahau po novem letu, dodaja Kardoš, ni najbolj mrzlo. "Ob novem letu ima ponavadi od tri do šest stopinj Celzija. Najbolj mrzla voda je na valentinovo, ko ima okoli dve stopinji, plavali smo pa tudi že v ledu," je spomnil.

Ljubiteljska športna ekipa Dahavski pingvini je sicer v vodi Soboškega jezera vsako nedeljo ob 14. uri popoldan, preselili pa so se tudi v druge, okoliške vode. Med epidemijo covid-19 namreč niso smeli v vodo v Kamešnici, pa so se odpravili v bližnjo Ledavo, ki teče skozi Mursko Soboto. Tako se zadnja leta v tej reki tradicionalno kopajo ob božiču.

Člani društva so po Kardoševih besedah živi dokaz za trditev, da je plavanje v mrzli vodi zelo zdravo, če imaš zdravo srce. Kot zagotavlja predsednik društva, so namreč zdravi in jih le redko ujame bolezen.

V vodi so ob novoletnem plavanju nekaj minut, lani pa je eden od njih zdržal celo okoli 20 minut. "Ko enkrat to poskusiš, ne moreš več brez," je prepričan Kardoš, ki sicer ne priporoča skakanja v tako mrzlo vodo: "To pa res ni priporočljivo za srce, tako da mi gremo v vodo lepo počasi."

Omenjena ljubiteljska športna ekipa ima sicer zelo pestro strukturo članov iz vse Slovenije, skupaj jih je okoli 90. Najmlajši Dahavski pingvin ima manj kot 10 let, najstarejši pa več kot 70.

V Velenjskem jezeru novoletni potop potapljačev

Potapljači Društva za podvodne dejavnosti Velenje bodo danes, prvi dan leta 2024, ob 13. uri 29. leto zapored odprli novo potapljaško sezono. Pod vodno gladino bodo tako nazdravili in si zaželeli varno potapljaško sezono. Posebnost prireditve je odpiranje penine, ki se pod vodno gladino prav tako sliši z glasnim pokom kot na kopnem.

Z zdravico pod vodo potapljači od leta 1995 začenjajo potapljaško sezono na jezeru, kjer se temperatura vode trenutno giblje okoli pet stopinj Celzija, so sporočili iz društva. Letos naj bi se v jezero potopilo okrog 20 potapljačev.

Novoletni potop v Velenjsko jezero je prerasel v pravo potapljaško tradicijo, ki se je udeležijo potapljači iz celotne Slovenije. Med potapljači, ki se redno udeležujejo dogodka, so denimo pripadniki Podvodne reševalne službe Slovenije, ki so pripravljeni in usposobljeni tudi za posredovanje v ekstremnih razmerah v primeru nesreč ter drugih potreb.

"Čeprav je Velenjsko jezero ledeno mrzlo, potapljači premagamo mraz in se potopimo v globino, kjer tudi nazdravimo. Na novega leta dan se lahko zabavajo prav vsi oboževalci potapljanja in obiskovalci, ki ne želijo zamuditi tako zanimivega dogodka," so še navedli v velenjskem društvu za podvodne dejavnosti.