Ste vedeli? Od 1. januarja veljajo te novosti.

Namesto dopolnilnega zavarovanja obvezni zdravstveni prispevek

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je 1. januarja nadomestil novi obvezni zdravstveni prispevek. Več kot 99 odstotkov prispevkov bo pobirala finančna uprava. Za zaposlene bo obvezni prispevek plačeval delodajalec, za upokojence pa od pokojnin zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Zavarovalne police, ki so jih zavarovanci sklenili pri eni od zavarovalnic, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, so avtomatsko prenehale veljati 31. decembra 2023. "V zvezi s prekinitvijo polic zavarovancem ni treba storiti ničesar," so pojasnili na ZZZS. Zadnja premija dopolnilnega zavarovanja, ki jo je treba plačati, je tako premija za december 2023.

Zakon o dolgotrajni oskrbi

Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je začel veljati avgusta lani, uporabljati pa se bo začel postopno od 1. januarja 2024, sistemsko ureja področje ter določa pravice in storitve.

Zakon predvideva postopno uveljavljanje pravic. Ob začetku izvajanja 1. januarja 2024 ima upravičenec pravico do oskrbovalca družinskega člana. Oskrbovalec bo prejel delno plačilo za izgubljeni dohodek v višini 1,2-kratnika minimalne plače v državi. Če pa bo skrbel za dva uporabnika hkrati, bo to delno plačilo v višini 1,8-kratnika minimalne plače.

Slovenija je članica Varnostnega sveta ZN

Slovenija je 1. januarja za dve leti postala članica Varnostnega sveta ZN, predvidoma septembra bo temu organu tudi predsedovala. V vrhu slovenske diplomacije tik pred začetkom članstva zatrjujejo, da je država, ki jo bo v Varnostnem svetu zastopal izkušeni diplomat Samuel Žbogar, na nalogo pripravljena.

"Priprave na članstvo v Varnostnem svetu potekajo uspešno," je v začetku decembra v DZ dejala zunanja ministrica Tanja Fajon in napovedala, da bo Slovenija pogumna in konstruktivna članica, ne tiha opazovalka, nastopala bo proaktivno, transparentno in povezovalno.

"Članstvo v Varnostnem svetu nam daje legitimnost, a hkrati tudi veliko odgovornost. Te odgovornosti nas ne sme biti strah," pa je Fajonova v nedeljo dejala slovenskim diplomatom, zbranim na letnem posvetu v domovini.

Podražitev ogrevanja v Ljubljani

Variabilni del cene toplote za sistem daljinskega ogrevanja v Ljubljani se je 1. januarja zvišal za 9,75 odstotka oziroma 7,71 evra na 86,78 evra za megavatno uro. Fiksni del je ostal nespremenjen, so sporočili iz Energetike Ljubljana. Skupni letni strošek za ogrevanje bo za leto 2024 po njihovih navedbah višji za okoli sedem odstotkov.

Skupni mesečni strošek toplote za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode za januar 2024 bo ob upoštevanju nove cene v primerjavi s prejšnjo za povprečno stanovanje, veliko 70 kvadratnih metrov, višji za približno 11 evrov in bo znašal približno 140 evrov. Za povprečno hišo, veliko 200 kvadratnih metrov, se bo zvišal za približno 37 evrov na 498 evrov. V ceno so vključene vse dajatve in davek na dodano vrednost (DDV).

Skupni letni strošek za prihodnje leto se bo za stanovanje zvišal za približno 64 evrov na 942 evrov, za hišo pa za 200 evrov na 3.256 evrov.

V Občini Ajdovščina dražja pitna voda in komunala

Zneski na položnicah za pitno vodo in komunalne storitve za prebivalce Občine Ajdovščina je 1. januarja višji za poldrugi odstotek. Za štiričlansko družino s povprečno porabo to pomeni za dober evro višji mesečni znesek.

Večer kljub nasprotovanju v Galerijo Gosposka

Medijsko podjetje Večer se je kljub nasprotovanju zaposlenih in dela javnosti z novim letom preselilo v prostore podjetja Galerija Gosposka v lasti mariborskega župana Saše Arsenoviča. Večerov kolektiv ob tem sporoča, da bo njihova temeljna zaveza bralstvu ostala neomajna.

Napovedana selitev v Galerijo Gosposka, obrazložena kot stroškovno najugodnejša, je dvignila veliko prahu, ker so odločitvi lastnikov in uprave medijske hiše nasprotovali zaposleni, pa tudi stanovske organizacije in del javnosti. A, kot so zapisali v Večeru, je na koncu obveljala odločitev lastnikov, ki so kljub protestom ostali neomajni, in Večer je 1. januarja 2024 začel delovati na novi lokaciji na Gosposki ulici 8.

Finance samo še na spletu

Od danes časnik Finance ponuja vsebine le še na spletu. Ob petkih bodo v tiskani obliki še naprej izdajali revijo Manager, ki jo bodo obogatili z dodatnimi prilogami. Direktor in glavni urednik Peter Frankl je ob tem zapisal, da gre za poslovni korak, saj so se svet in mediji spremenili.

"Sam na ta poslovni korak gledam bolj kot na del vsakdanjega posla, gre za, kot se danes sodobno reče tudi po slovensko, 'business as usual'," je Frankl zapisal na spletni strani časnika. Po njegovih besedah so več kot 15 let vedeli, da bo ta dan prišel.

Delovni invalidi in vdove oz. vdovci imajo v skladu s pokojninsko novelo boljši položaj

Pokojninska novela, ki je začela veljati danes, izboljšuje položaj delovnih invalidov in vdov oz. vdovcev. Med drugim vpeljuje institut zagotovljene vdovske pokojnine. Ta je namenjena vdovam in vdovcem, ki imajo poleg pravice do vdovske pokojnine tudi pravico do svoje starostne, predčasne ali invalidske pokojnine. Po noveli bo zagotovljena vdovska pokojnina enaka znesku zagotovljene pokojnine. Zagotovljena pokojnina, do katere so upravičeni upokojenci s 40 leti pokojninske dobe brez dokupa, bo januarja po izvedeni delni uskladitvi znašala 744 evrov.

V skladu z novelo se vdovam oz. vdovcem, ki izpolnjujejo pogoje, zagotavlja pokojnina v višini seštevka lastne starostne, predčasne ali invalidske pokojnine ter osnove za odmero vdovske pokojnine, a največ do višine zagotovljene pokojnine. S tem naj bi preprečili primere, ko bi vdova ali vdovec prejemal višji znesek, kot sta ga imela pred smrtjo enega od partnerjev oba partnerja skupaj.

Na Hrvaškem brez dvojnega prikazovanja cen

Na Hrvaškem od 1. januarja ni več dvojnega prikazovanja cen. Cene pri hrvaških trgovcih bodo tako navedene samo še v evrih, ne pa tudi v kunah, kar je bilo obvezno od septembra lani. Z novim letom bo kune mogoče zamenjati samo še na sedežu hrvaške centralne banke (HNB).