Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja bodo danes poskušali dokončno priti do dogovora o uskladitvi plač z inflacijo v prihodnjem letu. Če bodo pogajanja uspešna, bodo dogovor danes tudi že parafirali. Plače v javnem sektorju pa bi se sredi prihodnjega leta uskladile v višini 80 odstotkov lanske inflacije.

Na pogajanjih v ponedeljek so se namreč dogovoru precej približali. Po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča je neusklajen ostal le še odstotek dogovora, ki pa je "lahko zelo problematičen".

Plače bi se z inflacijo uskladile z junijem?

Po neuradnih informacijah naj bi bil na mizi dogovor, po katerem bi se plače zaposlenih v javnem sektorju z inflacijo uskladile z junijem prihodnje leto, in sicer v višini 80 odstotkov inflacije v letu 2023. Ena od točk dogovora pa naj bi bila tudi premik izplačila regresa za letni dopust na zgodnejši datum, in sicer bi ga zaposlenim v javnem sektorju izplačali v marcu, in ne šele junija, kot je to običajno.

Vladna in sindikalna stran sta se sicer dogovorili, da podrobnosti o poteku dogovorov ne razkrivajo. Tako je bilo tudi v ponedeljek. Neuradno pa je bilo slišati, da se je nazadnje zapletlo pri časovni opredelitvi zavez - na sindikalni strani glede odpovedi stavkovnim aktivnostim v zvezi z vsebino dogovora, na vladni pa glede realizacije plačne reforme in odprave plačnih nesorazmerij.

Ob tem ostaja še vprašanje ločenih stavkovnih sporazumov, ki so bili sklenjeni s sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov Fides, Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) in visokošolskim sindikatom. Sporazumi namreč določajo, da nove uvrstitve v plačne razrede začnejo veljati z letom 2024. Če do takrat plač ne bodo dogovorili znotraj plačnih stebrov, pa sporazumi omenjenim sindikatom omogočajo ločena pogajanja. Vladna stran bi želela veljavnost teh dogovorov zamakniti. Fides pa je zaradi neizpolnitve zavez iz sklenjenih sporazumov že napovedal stavko.