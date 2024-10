V Kopru zasegli čez tri tisoč kilogramov droge

V koprskem pristanišču so cariniki v enem od zabojnikov, ki so 1. oktobra prispeli s tovorno ladjo, s hitrim testom odkrili prepovedano drogo kratom. V tovoru so našli 120 kartonov droge v skupni bruto teži nekaj čez tri tisoč kilogramov, so danes sporočili iz finančne uprave. Pošiljka iz Indonezije je bila namenjena v eno od evropskih držav.

Cariniki iz Finančnega urada Koper so ob pregledovanju tovorne dokumentacije za pošiljke, ki so v zabojnikih s tovorno ladjo prispele 1. oktobra, posumili, da bi lahko v enem od zabojnikov bila prepovedana snov. Po prihodu blaga in skeniranju pošiljke so opravili še fizični pregled tovora.

S hitrim testom za odkrivanje prepovedanih drog so nato ugotovili, da gre za prepovedano drogo kratom (Mitragyna speciosa) in o najdbi obvestili kriminaliste koprske policijske uprave, ki so sprožili obravnavo suma storitve kaznivega dejanja.