V zadnjem letu mandata se v Gibanju Svoboda (GS) ne bodo ukvarjali zgolj s pripravami na kampanjo pred parlamentarnimi volitvami prihodnjo pomlad, ampak bodo nadaljevali s sprejemanjem zakonov v skladu s pričakovanji ljudi in civilne družbe, je pred tretjo obletnico imenovanja vlade dejal novi generalni sekretar GS Matija Grah. "Če po eni strani nekateri pozivajo k sovraštvu in razdvajajo, bomo mi še naprej delali samo tisto, kar je dobro za našo družbo," je poudaril Grah v izjavi novinarjem.

Nabor poslanskih kandidatov

Dejal je, da največjo vladno stranko, ki je z zmago na volitvah aprila 2022 dosegla rekordnih 41 poslancev, čaka najpomembnejše leto. Začeli bodo z evidentiranjem kandidatov za volitve, prihodnji mesec pa bodo kot polnopravni člani sprejeti v liberalno Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo (ALDE).

V Gibanju Svoboda so prepričani, da jim bodo volivci podelili še drugi mandat. Foto: Gaja Hanuna

"Svoboda je v državo prinesla normalizacijo, poslušamo in vodimo dialog z družbo. Ne samo da poslušamo, tudi upoštevamo predloge. V politiko nismo šli zato, da bomo všečni, ne sprejemamo zakonodaje, da bo to populistično sprejeto v javnosti, ampak zato, ker ukrepe sprejemamo za ljudi. To bomo nadaljevali tudi v zadnjem letu in drugem mandatu, prepričan sem, da ga bomo dobili," je optimističen Grah pred 1. junijem, na tretjo obletnico imenovanja vlade Roberta Goloba, ki jo sestavljajo še Socialni demokrati in Levica.

Gibanje Svoboda je na volitvah 24. aprila 2022 z dobrimi 34 odstotki glasov dobilo 41 poslancev, Socialni demokrati so prejeli slabih sedem odstotkov glasov in sedem poslancev, Levica pa je dobila 4,5 odstotka glasov in pet poslancev v 90-članskem državnem zboru. Tako ima vladajoča koalicija tudi po odhodu dveh poslancev Svobode (Mojca Šetinc Pašek, Tine Novak) in poslanca Levice Mihe Kordiša udobno večino 50 poslancev.

Ne bi se drobili

Glede sodelovanja na levem političnem polu in morebitnega sodelovanja z drugimi strankami levega centra je Grah dejal, da so že na nedavnem strankarskem dogodku Festival Svobode opozorili, da ni čas za drobitev na levi sredini in da je potreben dogovor o programu za drugi mandat. "O tem, s kom, na kakšen način bomo sodelovali – gotovo s koalicijskimi partnerji in s tistimi, ki so zmožni voditi dialog, se pogovarjati in tudi najti kompromise. Zagotovo pa bomo na volitvah nastopili samostojno," je dejal generalni sekretar GS.

Prebilič?

Vidijo kot partnerja tudi poslanca v Evropskem parlamentu Vladimirja Prebiliča (Vesna/Zeleni), ki resno razmišlja o nastopu na parlamentarnih volitvah? "Gospod Prebilič se mora najprej odločiti za vstop, potem pa se lahko pogovarjamo tudi o tem."

"Pri zdravstveni reformi nismo obupali in nismo podlegli različnim lobijem. Vedeli smo, da moramo narediti sistem zdravstva po meri ljudi," je dejala vodja poslanske skupine GS Nataša Avšič Bogovič. Foto: Gaja Hanuna

Vodja poslanske skupine Nataša Avšič Bogovič je poudarila sprejem plačne reforme, ki prinaša pravično nagrajevanje, pregleden sistem in večje zadovoljstvo delavcev ter s tem boljše storitve. "Pri zdravstveni reformi nismo obupali in nismo podlegli različnim lobijem. Vedeli smo, da moramo narediti sistem zdravstva po meri ljudi. Ločitev javnega in zasebnega je bila pri tem najpomembnejša."

Golob o revanšizmu in sovraštvu Predsednik vlade Robert Golob je v odzivu na sobotni kongres največje opozicijske stranke SDS, na katerem je bilo slišati več kritik na račun dela vladne koalicije, ki da uničuje državo, odgovoril, da bodo o tem sodili volivci na volitvah prihodnje leto. "Karkoli drugega je v tem trenutku enostavno brezpredmetno," je ocenil. Prvak Svobode je obenem še prepričan, da bo odločitev za volivce na koncu enostavna, če bosta le jasno izražena razlika med dvema poloma, tistim, ki "govori o revanšizmu z jezikom sovraštva in drugim, ki govori o spoštljivem socialnem dialogu, graditvi in krepitvi javne države in družbe". STA

Bila je poetična

Omenila je še skorajšnji sprejem pokojninske reforme in reforme šolstva ter novo stanovanjsko politiko. "Svoboda ne gradi samo mostov med ljudmi, ampak gradi tudi strehe za mlade, da bodo končno lahko prišli do stanovanj," je bila poetična Avšič Bogovič, ki je ponovila, da so program pripravili za dva mandata.

Ustvarjajo solidarno družbo

"Tega, kar niso dosegle ali želele narediti pretekle vlade, ker je bilo prezahtevno, se je lotila Svoboda. Zato verjamemo, da bomo z dobrim delom, ker cenimo, spoštujemo in ustvarjamo solidarno družbo za vse prebivalke in prebivalce, uspeli dobiti še en mandat," je prepričana vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda, ki ima po odhodu Mojce Pašek Šetinc in Tineta Novaka še 39 poslancev.

Nihče se jih ni upal dotakniti

Poslanka Tamara Kozlovič je govorila o zakonih na področju zdravstva. "V tej vladi in koaliciji smo sprejeli vrsto zakonov, ki se jih nihče ni upal dotakniti in so ostali v predalu. Eden od teh je zagotovo zakon o kakovosti v zdravstvu, drugi zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katerim smo preoblikovali dopolnilno zdravstveno zavarovanje v obvezni zdravstveni prispevek. Tudi to je bila anomalija, o kateri so 30 let poročali različni strokovnjaki in je žal ostala v predalu."