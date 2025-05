Janković in Golob napovedala dva projekta

"Moji spomini segajo 18 let nazaj, ko smo začeli te igre že na šoli in potem smo se počasi selili," je v nagovoru zbranim dejal ljubljanski župan. Nato je direktorju Centra Janeza Levca Ljubljana Mateju Rovšku oz. po njegovih besedah "najboljšemu direktorju v tej državi na tem področju", predlagal, da bi igre preselili na Kongresni trg. Tako je organizatorjem čestital tudi za mednarodno udeležbo.

Janković je dejal, da najraje igra nogomet na Kodeljevem, zbranim pa zaželel, naj uživajo v igrah. Učenkam in učencem Centra Janeza Levca v Ljubljani je zaželel, da bi se lahko že prihodnje leto preselili v nov objekt, kjer bodo lahko med drugim usvojili tudi znanje na pekovskem področju. "Mislim, da bo to pridobitev za celotno Ljubljano," je dejal.

V Ljubljani se je danes začel 19. mednarodni festival Igraj se z mano, ki ga organizirata Center Janeza Levca Ljubljana in Društvo za kulturo inkluzije. Foto: STA

Janković: Premier vlado vodi odlično in ima lepe rezultate

Župana veseli, da se je iger udeležil tudi predsednik vlade, "ki vlado vodi odlično in ki ima lepe rezultate". Po njegovem mnenju pa je treba Golobu priznati tudi skrb za vse otroke, predvsem tiste s posebnimi potrebami.

Predsednik vlade je dejal, da je na dogodku v Ljubljani prvič, se pa tudi zaradi osebne izkušnje zaveda, kaj vse morajo otroci, pa tudi starši zdržati in "kako pomembno je, da je podpora v sistemu taka, kot je v Sloveniji". Zahvalil se je vsem spremljevalcem, učiteljem in negovalcem. "Predvsem pa bi rad izrazil en velik poklon vsem staršem, zato da včasih tudi v tišini nosijo breme, ki ga sistem pusti pri njih," je dejal.

Predsednik vlade je dejal, da je na dogodku v Ljubljani prvič, se pa tudi zaradi osebne izkušnje zaveda, kaj vse morajo otroci, pa tudi starši zdržati. Foto: STA Otroci po njegovih besedah dokazujejo, kaj sta volja do življenja in pogum, to pa je tudi največja lekcija za vse druge. Zato ga veseli, da v Ljubljani poteka gradnja novega centra. "Pri županu ne dvomimo, da zna gradnjo peljati hitro in učinkovito," je dodal.

Napovedal tudi novo zakonodajo

Tudi na državni ravni so naredili nekaj korakov, ob tem pa izpostavil razglasitev dneva inkluzije. Napovedal je še novo zakonodajo, ki jo pripravljajo tudi s pomočjo direktorja Centra Janeza Levca Rovška. Tako je napovedal novo inkluzijo, ki bo po premierjevih besedah vrata šol še bolj odprla učencem s posebnimi potrebami, "zato da se jih ne bo po nepotrebnem skrivalo, ampak da bodo postali vidni del naše družbe". "Tako je tudi prav, ker ravno po tem se družba dejansko lahko vrednoti, na kakšen način je v stanju vključevati vsakogar in vsak potencial realizirati," je dejal.

Po njegovih besedah vlada pripravlja številne projekte, širi mrežo inkluzivnih šol, dodaten zagon dobivajo tudi praktična usposabljanja. "Verjamem, da nam bo ravno s temi konkretnimi projekti, ki se začenjajo zdaj, v prihodnjih mesecih uspelo izpeljati marsikaterega od teh ciljev," je sklenil in zbranim zaželel čim več lepih skupnih trenutkov.

V Ljubljani se je danes začel 19. mednarodni festival Igraj se z mano, ki ga organizirata Center Janeza Levca Ljubljana in Društvo za kulturo inkluzije. "Festival je priložnost, da skupaj gradimo vključujočo družbo. Je prostor, kjer se različnost sprejema, talenti izražajo in povezanost čuti," so sporočili organizatorji.

Največji dogodek socialnega vključevanja oseb s posebnimi potrebami v Srednji Evropi bo do sobote na Kongresnem trgu in v Parku Zvezda v Ljubljani. Osebe s posebnimi potrebami na festivalu prevzemajo aktivne vloge pri organizaciji, logistični podpori in izvedbi programa, s čimer razvijajo delovne spretnosti.