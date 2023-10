V garažni hiši zagorelo osem vozil

Ponoči je na Lackovi cesti v Mariboru v garažni hiši v podzemni etaži gorelo osem osebnih vozil. Gasilci JZ GB Maribor, PGD Radvanje, Razvanje, Pekre in Maribor – mesto so požar lokalizirali in pogasili, poroča uprava za zaščito in reševanje.