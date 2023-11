V Celju prihodnji teden sejemska prireditev za promocijo Slovenske vojske #foto

Kot poudarjajo organizatorji, je Slovenska vojska kredibilen zaposlovalec, ki ponuja veliko možnosti za zaposlitve, tako pri delu s sodobno tehniko in oborožitvijo kot tudi na področjih osebnostnega razvoja in zdravega načina življenja.

Kot poudarjajo organizatorji, je Slovenska vojska kredibilen zaposlovalec, ki ponuja veliko možnosti za zaposlitve, tako pri delu s sodobno tehniko in oborožitvijo kot tudi na področjih osebnostnega razvoja in zdravega načina življenja. Foto: STA

Slovenska vojska bo prihodnji teden od srede do sobote v Celju pripravila sejemsko promocijsko prireditev V službi domovine. V dogovoru z ravnatelji srednjih šol bo namenjena predvsem dijakom, ki jo bodo obiskali v sklopu predmeta aktivno državljanstvo. Vojaške obveznike, ki so letos dopolnili 18 let, bodo seznanili z vpisom v vojaško evidenco.

Kot so predstavniki Slovenske vojske pojasnili na današnjem srečanju z mediji, so na prireditev, ki jo bodo pripravili tretjič, vabljeni tudi preostali obiskovalci, ki se želijo s pripadniki vojske srečati v živo in spoznati delček vojaškega vsakdana. Na voljo bodo vse dni med 9.00 in 18.30, obisk dogodka pa je brezplačen.

Predstavitev možnosti vključevanja v vojsko

Moto predstavitve je po besedah organizatorjev Skupaj, enotno in vztrajno, vojaki pa ga bodo na celjskem sejmu uprizorili s predstavitvami vojaških poklicev, opreme, oborožitve ter sredstev, ki jih uporabljajo za izvajanje svojega poslanstva in nalog. Predstavili bodo možnosti vključevanja v vojsko in razvoja različnih kariernih poti, obiskovalcem pa bodo na voljo statične in dinamične predstavitve v hali in ob njej.

Več kot 30 enot in več kot 50 vojaških poklicev

Na sejemski prireditvi bodo predstavili več kot 30 enot Slovenske vojske in več kot 50 vojaških poklicev. Dogajanje bodo popestrili nastopi gardne enote, na voljo bo degustacija izdelkov iz vojaške pekarne, obiskovalci pa se bodo lahko pogovorili in fotografirali z vrhunskimi slovenskimi športniki, ki so zaposleni v športni enoti Slovenske vojske.

Na razstavnih točkah si bo mogoče ogledati raznovrstno oborožitev, vozila in drugo opremo, na voljo bo praktični preizkus natančnosti na strelskih simulatorjih za avtomatsko puško. Obiskovalcem bo na voljo tudi preizkus streljanja z repliko avtomatske in zračne puške. Pripadniki gorskega polka bodo predstavili osnove plezanja v gorah, prvič bo prikazana uporaba taktičnega simulatorja Guardiaris za urjenje v postopkih uporabe orožja, obiskovalci pa se bodo lahko pridružili tudi vožnji z oklepnimi vozili 6 x 6 valuk in 8 x 8 svarun.