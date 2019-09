V Avstriji in tujini preiskujejo obsežen hekerski napad na ÖVP

Stranka je po lastnih trditvah do ugotovitve, da je prišlo do napada, prišla, ker so mediji pridobili zaupne dokumente o donacijah stranki in financiranju volilne kampanje.

Avstrijsko pravosodje tudi v sodelovanju z evropskimi organi preiskuje domnevni hekerski napad na ljudsko stranko (ÖVP), o katerem so njeni funkcionarji javnost obvestili v začetku meseca. Po trditvah ÖVP so hekerji ukradli ogromno količino podatkov, ki se nanašajo na obdobje od 90. let minulega stoletja do danes.

ÖVP je 5. septembra javnost obvestila o "zelo natančno uperjenem hekerskem napadu" na strankino centralo. Po trditvah stranke, ki si obeta zmago na predčasnih parlamentarnih volitvah 29. septembra, naj bi hekerju oz. hekerjem 27. julija uspelo vstopiti v sistem ÖVP, od koder naj bi nato do konca avgusta oz. začetka septembra ukradli 1,3 terabajtov podatkov.

Stranka je po lastnih trditvah do ugotovitve, da je prišlo do napada, prišla, ker so mediji pridobili zaupne dokumente o donacijah stranki in financiranju volilne kampanje. ÖVP trdi, da podatki niso bili zgolj ukradeni, temveč da jih je bilo mogoče tudi manipulirati, za kar pa za zdaj ni dokazov. Dvom v domnevne manipulacije podatkov so pred dnevi glasno izražali predvsem predstavniki drugih avstrijskih parlamentarnih strank.

Ukradene podatke našli na strežniku v Franciji

Že kmalu po razkritju o vdoru v sistem ÖVP so se v javnosti pojavila ugibanja, da so ukradene podatke odkrili na strežniku v Franciji, od minulega konca tedna pa ta ugibanja v Avstriji veljajo za potrjena. Na tožilstvu na Dunaju, ki tudi z evropskim preiskovalnim nalogom preiskuje domnevni napad, tega sicer za avstrijsko tiskovno agencijo v ponedeljek niso ne zanikali ne potrdili. So pa povedali, da je cilj evropskega preiskovalnega naloga pridobiti dokaze od drugih članic EU.

Predsednik ÖVP Sebastian Kurz je v ponedeljek izrazil zadovoljstvo v zvezi z napredkom preiskave napada na njegovo stranko in izrazil prepričanje, da bodo storilce na koncu ujeli in obsodili.

Ukradli knjigovodstvo iz časov Wolfganga Schüssla

Kot so poročali avstrijski mediji, naj bi hekerji ÖVP ukradli celotno knjigovodstvo od časov, ko jo je vodil Wolfgang Schüssel. S tem naj bi dobili vpogled v plače vseh zaposlenih v stranki in tudi v pogodbe z zunaj najetimi sodelavci. Poleg tega naj bi pridobili podatke o predvolilnih kampanjah stranke in njihovih stroških, pa tudi elektronsko pošto strankinih predsednikov, generalnih sekretarjev in drugih sodelavcev. Pridobili naj bi tudi dostop do datoteke z naslovi, ki jih je hranila ÖVP in ki zajemajo tudi več tisoč ljudi, tudi tistih, ki niso politiki.

A hekerji naj bi med vdiranjem v baze podatkov naredili tudi napake, zaradi česar naj bi jim tudi prišli na sled. Strokovnjak za kibernetsko varnost Avi Kravitz, ki ga je najela ÖVP, pa že od prvega dne odkritja napada trdi, da je mogoče potegniti vzporednice s hekerskim napadom, katerega žrtev je bil med predvolilno kampanjo leta 2017 aktualni francoski predsednik Emmanuel Macron. Za ta napad so okrivili ruska in skrajno desna omrežja.

Hekerski vdor povezali s predčasnimi parlamentarnimi volitvami

Hekerski vdor so v ÖVP takoj povezali z dejstvom, da bodo 29. septembra v Avstriji predčasne parlamentarne volitve, na katerih se tej stranki vnovič obeta zmaga. To bodo že druge predčasne volitve v sosednji državi po letu 2017. So posledice afere Ibiza, zaradi katere je razpadla vlada med ljudsko stranko in svobodnjaki (FPÖ).

Afera Ibiza je odjeknila maja, ko se je v javnosti pojavil videoposnetek iz leta 2017, ki je nastal na tem španskem otoku. Na videoposnetku nekdanji vodja svobodnjakov Heinz-Christian Strache domnevni nečakinji ruskega oligarha obljublja vladne posle v zameno za pomoč pred parlamentarnimi volitvami.