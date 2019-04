"Hekerji" vdrli v "car sharing": Odvzeli več kot 100 prestižnih avtov

Zgodilo se je v Chicagu, kjer je očitno dobro organizirana kriminalna družba prišla v sistem tamkajšnjega sistema 'car sharinga' ShareNow. To je nekdanji Daimlerjev sistem Car2Go, ki je po pridružitvi družbe BMW dobil tudi novo ime.

Nepridipravi so prišli za volane od sto do 200 bolj prestižnih avtomobilov v shemi, s kakršnimi se proizvajalci prilagajajo na spremembe v nakupnih navadah predvsem mlajše generacije kupcev. ShareNow samo v Chicagu združuje več kot 10 tisoč uporabnikov.

ShareNow: Ni "hekerski napad", temveč "goljufija"

Po poročanju CBS Chicaga je prišlo do vdora 'hekerjev', kar pa so nato upravitelji ShareNow zanikali. Po njihovi interpretaciji je prišlo le do poizkusa goljufije oziroma nedovoljenega pristopa do avtomobilov. Do vdora je prišlo le v Chicagu, kjer so tudi začasno ustavili delovanje sistema, v drugih mestih po ZDA pa ne. Uradno število ukradenih avtomobilov še ni znano, bilo pa naj bi jih vsaj sto. Med njimi so bili mercedes-benzi CLA in GLA, smarti in podobno. Nekatera vozila so policisti že našli in vrnili lastnikom, po poročanju ameriških medijev pa tudi pridržali že 12 osumljencev.