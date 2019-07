Ceneje od taksija, hitreje od avtobusa: točke nove mobilnosti v Ljubljani

V Ljubljani je lahko prečkanje mesta hitrejše s kolesom kot mestnim avtobusom, vmesno stopnjo do precej dragih taksijev pa zdaj že tri leta (predvsem v Ljubljani) predstavlja sistem souporabe avtomobilov. Število vozil so v treh letih povečali s 33 na 200, skoraj potrojilo se je tudi število uradnih lokacij.

V zadnjih treh letih se je predvsem v Ljubljani (v manjši meri tudi v Kranju, Mariboru in Murski Soboti) kot ena izmed rešitev javnega prometa uveljavil sistem souporabe avtomobilov Avant2Go. Ta je vsaj v prestolnici postavil vmesno rešitev med cenejšim, a počasnejšim mestnim avtobusom ter na drugi strani dražjimi taksiji.

Floto vozil še naprej sestavljajo zgolj električni avtomobili. To so smart fortwo, smart forfour, renault zoe, nissan leaf prve generacije, volkswagen e-golf in BMW i3. Foto: Gregor Pavšič Pred tremi leti 27, letos na 80 lokacijah že 200 avtomobilov

Sredi leta 2017 so na ljubljanske ulice prvič zapeljali električni avtomobili za delitev. Takrat jih je bilo 33, zdaj jih je že več kot 200. Število lokacij, kjer je mogoče avtomobile prek telefonske aplikacije prevzeti in vrniti, se je v treh letih povečalo z 12 na 80. Prav v tem mesecu bodo upravitelji sistema ob tretji obletnici delovanja odprli več novih lokacij, do konca poletja jih bo skupno že več kot sto.

Živalski vrt Ljubljana, Svetčeva ulica – Rožna dolina, Študentski domovi – Rožna dolina, Kolodvorska ulica – Center, Veselova ulica – Center, Park Špica – Prule, Španski borci – Moste, Proletarska cesta – Moste, Torkarjeva ulica – Jarše, Jarška cesta – Nove Jarše, Kavarna Lokus – Koseze, širitev na Celovški: nova lokacija čez obvoznico, nova lokacija na Dunajski blizu Plečnikovega stadiona ...

Primerjava razpoložljivih lokacij leta 2016 (levo) in letos. Foto: Avant2Go

Dodatek javnemu prevozu: avte najemajo tako posamezniki kot podjetja

Po besedah upraviteljev sistema je mogoče iz triletne prakse razbrati več vzorcev uporabe. Na eni strani so podjetja, ki prek najemov optimizirajo svoje stroške mobilnosti, zmanjšujejo drago neizkoriščeno floto službenih vozil ali kombinirajo dnevni "sharing" s kratkoročnimi najemi in upravljanjem voznih parkov.

"Pri posameznikih je vzorcev še več. Imamo tiste, ki so prodali svoje vozilo in zdaj uporabljajo kombinacijo vsakodnevne souporabe ter kratkoročnih najemov za daljše poti, dopuste in podobno. Potem so tu gospodinjstva, ki so prodala večinoma neizkoriščen drugi avtomobil, ki pa je prav tako povzročal visoke fiksne stroške. Nato pa imamo še posameznike, ki ne želijo imeti bremena lastništva, želijo pa biti v vsakem hipu mobilni. Zelo priljubljene so tudi poti v središče Ljubljane in pa do letališča na Brniku," pravi Gašper Žvan, direktor družbe Avant Car, ki stoji za sistemom souporabe avtomobilov.

Floto vozil bo popestrila tudi električna tesla model 3

Floto vozil še naprej sestavljajo zgolj električni avtomobili. To so smart fortwo, smart forfour, renault zoe, nissan leaf prve generacije, volkswagen e-golf in BMW i3. V floto bo vstopila tudi nova tesla 3, ki pa bo na voljo le za enodnevne najeme.

Sicer pa souporaba avtomobilov nakazuje trende v mednarodni avtomobilski industriji. Take sisteme so začeli po večjih mestih odpirati tudi največji proizvajalci. Moči sta na tem področju združila BMW in Daimler, zdaj je v Berlinu svoj "car sharing" odprl tudi Volkswagen.

V ponudbi enodnevnih najemov bodo tudi električne tesle 3. Foto: Avant2Go

V prihodnje tudi kombinacije souporabe in kratkoročnih najemov

Prodaja avtomobilov gre tudi v smer prodaje mobilnosti, in ne več le lastniških vozil, tudi upravitelji sistemov souporabe pa bodo poskušali s celovitimi rešitvami nadomeščati klasične lastniške avtomobile.

Take možnosti za Slovenijo obljublja tudi Žvan; to so predvsem znotraj določenih mesečnih paketov kombinacije souporabe (do največ enega dneva) in kratkoročnih najemov, ko bo imel potrebe po daljši vožnji oziroma večjem avtomobilu.

Taksiji so dražji, mestni avtobusi počasnejši

V Ljubljani sicer pada število uporabnikov mestnega avtobusnega prometa. Cena prevoza je sicer ugodna, in sicer 1,2 evra za eno vožnjo (ta dovoljuje tudi en prestop avtobusa). Podobno kot pri vlakih na državni ravni pa je problematična njihova hitrost.

Dokaj hitro lahko z avtobusom potujemo z obrobja mesta proti središču, bistveno bolj zamudna pa so prečkanja mesta in vožnje v predmestja. Sredi dneva traja vožnja z avtobusom iz nakupovalnega središča BTC na vzhodu do Viča (Dolgi most) na zahodu mesta kar 40 minut.

Hitreje gre že s kolesom, še bistveno hitreje pa (kdor nima lastniškega avtomobila) s taksiji ali najetimi avtomobili. Vožnja v eno smer bi z najemom stala vsaj okrog štiri evre (smart fortwo), vožnja s taksijem pa bi bila na taki hipotetični relaciji približno trikrat dražja.