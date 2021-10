Upravno sodišče razveljavilo vladni sklep o menjavi dveh nadzornikov RTVS

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nadzorni svet RTV Slovenija sicer sestavlja 11 članov, od katerih jih pet imenuje državni zbor, štiri imenuje vlada, dva člana pa zaposleni. Mandat nadzornega sveta se sicer izteče januarja prihodnje leto, so sporočili iz RTVS.

Nadzorni svet RTV Slovenija sicer sestavlja 11 članov, od katerih jih pet imenuje državni zbor, štiri imenuje vlada, dva člana pa zaposleni. Mandat nadzornega sveta se sicer izteče januarja prihodnje leto, so sporočili iz RTVS. Foto: STA

Upravno sodišče je razveljavilo sklepa vlade, s katerima je ta razrešila člana nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Matjaža Medveda in Petro Majer ter na njuna mesta imenovala Milenka Ziherla in Antona Tomažiča. Pritožba zoper odločitev sodišča ni možna, je na družbenih omrežjih zapisala Majerjeva.

Sodišče med drugim ugotavlja očitno pomanjkljivost vladnih sklepov zaradi popolne odsotnosti navedb dejanskega stanja. Ta je spoznavna na prvi pogled, brez podrobne analize, izhaja iz sklepa sodišča, ki ga je pridobila STA.

Vlada mora plačati tudi stroške postopka.

Vlada je na torkovi dopisni seji sprejela sklep o menjavi dveh predstavnikov ustanovitelja v nadzornem svetu RTV Slovenija. Iz vladnega urada za komuniciranje so sporočili, da bosta Anton Tomažič in Milenko Ziherl funkcijo opravljala za preostanek mandata.

Dan pozneje je nadzorni svet v sestavi s Tomažičem in Ziherlom izvolil novega predsednika nadzornega sveta Janeza Čadeža, medtem ko so avgusta nadzorniki z Matjažem Medvedom in Petro Majer za predsednika izvolili Danila Tomšiča.

Medveda in Majerjevo je v nadzorni svet RTV Slovenija januarja 2018 imenovala vlada Mira Cerarja.