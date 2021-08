Grah Whatmough razrešil direktorico TV Slovenija

Poteza Graha Whatmougha je bila sicer pričakovana, saj je sam predlagal njeno razrešitev. O soglasju k predlogu bi moral 16. avgusta razpravljati programski svet RTVS, a je bil nesklepčen.

Do razpisa za novega direktorja Televizije Slovenija in nadalje imenovanja bo dela in naloge direktorja Televizije Slovenija, ki je sicer neposredno podrejen generalnemu direktorju, opravljal generalni direktor RTV Slovenija. Gre za začasno rešitev, s katero bo generalni direktor zagotovil, da bodo vse aktivnosti na Televiziji Slovenija potekale nemoteno in v skladu z internimi akti, statutom in Zakonom o RTV Slovenija, so sporočili z RTV.

Predsednik programskega sveta RTV Slovenije Ciril Baškovič je sicer po nesklepčni seji za 30. avgust vnovič sklical sejo, na kateri bi razpravljali o tem, saj mora to storiti po poslovniku. A je za STA v četrtek pojasnil, da bo, če bo Grah Whatmough o tem odločil že pred sejo, njegova odločitev pravno veljavna, tudi če bi svetniki na seji glasovali o soglasju k razrešitvi Gorščakove. Njihova odločitev v tem primeru namreč ne bo imela pravne teže, je še povedal Baškovič.

Natalija Gorščak. Foto: STA

Očita ji nespoštovanje statuta RTVS

Če pa se Grah Whatmough vseeno ne bi odločil za končanje postopka pred sejo in bi torej programski svet odločal pred njim, pa bi bila zanj odločitev programskega sveta vseeno zavezujoča, je dejal. Tako je bilo mogoče pričakovati, da Grah Whatmough ne bo tvegal in čakal, končno odločitev o razrešitvi pa bo sprejel pred novo sejo programskega sveta.

Grah Whatmough Gorščakovi očita, da ni spoštovala statuta RTVS, ker naj ne bi pridobila predhodnega mnenja takratnega generalnega direktorja Igorja Kadunca za prekoračitev porabe dodeljenih sredstev. Ob opozorilih ob zgodovinsko najnižjih gledanostih TV-programov ni ukrepala, prav tako pa ni preverjala pogojev o desetletnem poslovnem sodelovanju RTVS s podjetjem v delni lasti sorodnika enega od odgovornih urednikov na TV Slovenija, je navedel v predlogu, vloženem 30. julija.

Gorščakova medtem meni, da je njegova obrazložitev očitkov na njen račun prirejena za razrešitev. Glavni razlog za predlog za razrešitev je po njenem mnenju namreč to, da ne sledi njegovim zahtevam po kadrovskih in programskih spremembah, ki jih sam v skladu s statutom javnega zavoda ne more izvajati, je zapisala v odgovoru na predlog generalnega direktorja.