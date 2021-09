Sodišče zavrnilo razrešeno direktorico TV Slovenija Natalijo Gorščak

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je predlog Natalije Gorščak za izdajo začasne odredbe v tožbi zoper Radiotelevizijo (RTV) Slovenija zaradi razrešitve z mesta direktorice Televizije Slovenija zavrnilo kot neutemeljenega, so sporočili z RTV Slovenija.

Na sodišču so v sklepu zapisali, da postopek razrešitve, s tem, ko generalni direktor RTV Andrej Grah Whatmough pred izdajo sklepa o razrešitvi tožnice v konkretnem primeru ni pridobil predhodnega soglasja programskega sveta, ni bil kršen.

Ugotovili so tudi, da je generalni direktor tožnici pred razrešitvijo omogočil zagovor. Iz navedb tožnice in predloga za razrešitev z dne 30. 7. 2021 namreč izhaja, da je RTV tožnico obvestila o razlogih za razrešitev in ji dala možnost zagovora glede razlogov za razrešitev v roku osmih dni. Tožnica je nato 6. 8. 2021 podala pisni zagovor.

Tožnici tudi ni bila kršena pravica do ustnega zagovora pred generalnim direktorjem oziroma programskim svetom, saj niti statut niti zakon o RTV Slovenija takšne obveznosti oziroma pravice tožnice v postopku razrešitve ne predvidevata, so še navedli.

In nenazadnje, na sodišču so prav tako ugotovili, da v konkretnem primeru ni prišlo do redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov, kot to zatrjuje tožnica, temveč do prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi prenehanja razloga, zaradi katerega je bila sklenjena.

Tožnica ni dokazala utemeljenosti svojih ugovorov

V svoji obrazložitvi so na sodišču zapisali, da v tej fazi postopka tožnica še ni dokazala utemeljenosti svojih ugovorov, saj bo to pokazal šele potek dokaznega postopka pred sodiščem. Na sodišču so torej predlog tožnice za izdajo začasne odredbe zavrnili in ugotovili, da je s formalnega vidika tožena stranka, torej generalni direktor RTV Slovenija, zadostila vsem statutarnim in zakonskim pogojem.