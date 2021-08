Nova seja programskega sveta RTVS sklicana za 30. avgust

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je bil na ponedeljkovi seji nesklepčen, zato ni sprejel odgovora na predlog generalnega direktorja javnega zavoda Andreja Graha Whatmougha za soglasje k razrešitvi direktorice TV Slovenija Gorščakove. Grah Whatmough je dejal, da se bo pogovoril z Gorščakovo in postopek končal "relativno kmalu". Prikimal je, da še pred ponedeljkom.

Predsednik programskega sveta Baškovič je danes za STA pojasnil, da v tem času ni bil v stiku z generalnim direktorjem. Pričakuje pa, da bo v petek Grah Whatmough poslal sporočilo.

Baškovič je pojasnil, da je sejo z enakim predlogom dnevnega reda v sedmih dneh vnovič sklical za 30. avgust, kar da mora storiti po poslovniku. O tem je prvi poročal časnik Večer. Baškovič upa, da bo tokratna seja sklepčna. Po njegovih navedbah je namen, da se soočijo s predlaganim dnevnim redom, vendar se lahko svetniki na začetku odločijo, ali bodo dnevni red spoštovali ali ga spremenili. Če ga ne bodo spremenili, bodo lahko glasovali tudi o soglasju k razrešitvi Gorščakove.

A ne glede na to ima generalni direktor zavoda po zakonu pravico, da lahko potem, ko v 15 dneh od vložitve predloga za razrešitev programski svet pretekli ponedeljek zaradi nesklepčnosti ni mogel ničesar odločiti, o položaju direktorice odloči samostojno. Če bo to storil pred sejo sveta, bo njegova odločitev pravno veljavna, je pojasnil Baškovič.

Če Grah Whatmough tega ne bo storil, bo programski svet odločil, ali bo podal soglasje k predlogu za razrešitev ali ne, direktor pa bo moral po besedah Baškoviča odločitev spoštovati. Če soglasja k razrešitvi Gorščakove programski svet ne bo dal, bo postopek končan. Če ga bo dal, jo bo generalni direktor lahko razrešil.

Programski svetniki bodo lahko o tem odločali tudi v primeru, da bo generalni direktor sprejel pravno veljavno odločitev pred sejo sveta, a bodo s tem le izrazili svojo voljo, ki pa ne bo imela pravne teže, je še povedal Baškovič.

Generalni direktor lahko v skladu z zakonom o RTV Slovenija v primeru, ko programski svet ne sprejme odločitve v zvezi s soglasjem k razrešitvi direktorja televizije v 15 dneh po prejetem predlogu, dokončno odloči brez soglasja programskega sveta.

Whatmough očita, Gorščakova očitke zavrača

Grah Whatmough Gorščakovi očita, da ni spoštovala statuta RTVS, ker naj ne bi pridobila predhodnega mnenja takratnega generalnega direktorja Igorja Kadunca za prekoračitev porabe dodeljenih sredstev. Ob opozorilih ob zgodovinsko najnižjih gledanostih TV-programov ni ukrepala, prav tako pa ni preverjala pogojev o desetletnem poslovnem sodelovanju RTVS s podjetjem v delni lasti sorodnika enega od odgovornih urednikov na TV Slovenija, je navedel v predlogu, vloženem 30. julija.

Gorščakova medtem meni, da je njegova obrazložitev očitkov na njen račun prirejena za razrešitev. Glavni razlog za predlog za razrešitev je po njenem mnenju namreč to, da ne sledi njegovim zahtevam po kadrovskih in programskih spremembah, ki jih sam v skladu s statutom javnega zavoda ne more izvajati, je zapisala v odgovoru na predlog generalnega direktorja.