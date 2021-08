Razrešitev Natalije Gorščak: na potezi je generalni direktor RTV

Generalni direktor RTV Andrej Grah Whatmough bo v prihodnjih dneh opravil še en razgovor z direktorico TV Slovenija Natalijo Gorščak in se do petka odločil o njeni razrešitvi.

Generalni direktor RTV Andrej Grah Whatmough bo v prihodnjih dneh opravil še en razgovor z direktorico TV Slovenija Natalijo Gorščak in se do petka odločil o njeni razrešitvi. Foto: Miloš Ojdanič

Na današnji seji programskega sveta RTV, na kateri bi se morali prisotni izreči o predlogu za soglasje k razrešitvi direktorice TV Slovenija Natalije Gorščak, so se člani prešteli dvakrat, prisotnih je bil trinajst od devetindvajsetih. Seja je zato nesklepčna, odločitev o prihodnosti Gorščakove pa bo do konca tedna sprejel generalni direktor RTV Andrej Grah Whatmough.

Prisotnost trinajstih članov programskega sveta RTV je pomenila, da glasovanje o razrešitvi programske direktorice ne bi moglo biti izvedeno, saj bi jih moralo za ali proti glasovati najmanj petnajst. Seja je bila zato nesklepčna.

Predsednik programskega sveta Ciril Baškovič je po dvakratnem preverjanju prisotnosti napovedal, da lahko naslednjo izredno sejo programskega sveta RTV, na kateri bi odločali o razrešitvi Gorščakove, skliče za prihodnji ponedeljek, a se hkrati vprašal, če je to sploh smiselno.

Jutri se namreč izteče zakoniti rok, v katerem bi programski svet lahko odločal o zadevi, po izteku roka pa lahko samostojno odločitev sprejme generalni direktor RTV Andrej Grah Whatmough. Ta je po vprašanju Baškoviča potrdil, da bo to storil najkasneje do tega petka.

Whatmough očita, Gorščakova očitke zavrača



Foto: STA

Generalni direktor RTV Andrej Grah Whatmough Nataliji Gorščak očita, da ni spoštovala statuta Radiotelevizije Slovenija (RTVS), ker naj ne bi pridobila predhodnega mnenja takratnega generalnega direktorja Igorja Kadunca za prekoračitev porabe dodeljenih sredstev. Ob opozorilih ob zgodovinsko najnižjih gledanostih TV programov ni ukrepala, prav tako pa ni preverjala pogojev o desetletnem poslovnem sodelovanju RTVS s podjetjem v delni lasti sorodnika enega od odgovornih urednikov na TV Slovenija, je navedel.



Gorščakova medtem ocenjuje, da je njegova obrazložitev očitkov na njen račun prirejena za razrešitev. Glavni razlog za njegov predlog je po njenem mnenju namreč to, da ne sledi njegovim zahtevam po kadrovskih in programskih spremembah, ki jih sam v skladu s statutom javnega zavoda ne more izvajati, je zapisala v odgovoru na njegov predlog.



V Društvu novinarjev Slovenije so danes medtem opozorili, da velik del očitkov, ki jih je Grah Whatmough navedel v predlogu za soglasje programskega sveta javnega zavoda k razrešitvi, ni upravičenih.