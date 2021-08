Igor Kadunc odgovarja Andreju Grahu Whatmoughu

Odziv na intervju z Andrejem Grahom Whatmoughom, objavljen na siol.net, 14. 8. 2021:

Nikoli se ni dobro s tujim perjem hvaliti! Že letošnji trimesečni rezultat RTV Slovenija je pokazal, da smo za 2.140 tisoč evrov bolje gospodarili, kot je bil plan. Zelo verjetno smo tako delovali tudi v aprilu in sem tudi za aprilske prihranke, ker sem končal svoje delo 24. aprila v veliki meri sam zaslužen. Glede na dejstvo, da je nastopil delo Andrej Grah Whatmough v nedeljo, 25. aprila, potem pa so bili do konca aprila le še štirje delovni dnevi. Zelo verjetno torej za dobro poslovanje v aprilu prav veliko zaslug ne more imeti. Ampak on je pač tak, da mu za resnico ni dosti mar, če mu ne ustreza. Prav tako rezultatov za 7. mesecev zagotovo še nima, ker do 13. v mesecu knjiženja še niso zaključena. Verjamem pa, da se dobri trendi, ki smo jih zastavili, nadaljujejo, še posebej pri oglaševanju, ker je tudi RTV zagotovo unovčila dobre rezultate športnikov. Ampak za to pa imata zasluge tudi oba programska direktorja in obe vodji trženja. Tako se postavi vprašanje, a dobri rezultati, ki jih je ustvarila TV Slovenija, niso zasluga Natalije Gorščak in Andreja Tekavca? Ima pri tem res kaj zaslug Andrej Grah Whatmough in njegova "ekipa"? Seveda ne! In ja, Natalijo Gorščak želi povsem "nepolitično" zamenjati.

Tudi za navedbo, da bi imela strokovna direktorica za trženje in program Vesna Zadravec kakršne koli dokazane reference, slišim prvič. Jih lahko Andrej Grah Whatmough navede? Ne pozabimo, da je dobila Natalija Gorščak ravno na osnovi referenc, ko je bila imenovana za direktorico TV Slovenija, na PS zelo veliko glasov in se je dobro držala tudi kot kandidatka za generalno direktorico. Še Andrej Grah Whatmough jo pohvali za delo do maja 2021!

Zaman se tudi sprašuje, čemu pripisovanje, da gre za politično odstavitev. Če bi predlog razrešitve temeljil na resnih argumentih, nihče ne bi mogel tega politizirati. A to se je zgodilo, ker niti en očitek ne more biti pravna osnova za razrešitev. Koliko je bilo število sestankov z direktorico, se natančno ve. Ve se tudi, da ni šlo za neko izmenjavo mnenj, ampak že kar pripravljene predloge, ki naj bi jih Natalija Gorščak na vrat na nos uresničila. Iz njenega odgovora se celo ve, da je zahteval odgovore in predloge v času njenega dopusta. Če bi mislil, da bi bila priprava sprememb tako nujna, bi ji povedal, da ji ne more odobriti dopusta. Ker bi želel, da se pogovarjata o predlogu rebalansa programske sheme in programsko-produkcijskem načrtu.

Predvsem pa se že iz njegovih pojasnil, predvsem pa iz predloga za razrešitev vidi, da si zelo čudno predstavlja svojo vlogo, in morda celo tudi vloge strokovne direktorice za trženje in programe. Namreč, da ima on pravico ne le predlagati spremembe, ampak jih kar zahtevati! Še posebej to drži, če naj bi se to počelo v imenu gledanosti. Ob tem se močno moti, če misli, da so predlogi, ki so prišli v javnost, "manjše spremembe". Za čuda gredo vse v smeri predlogov članov sveta, ki jih je imenoval v Programski svet SDS, oziroma je znano, da so njihovi podporniki. On zelo dobro ve, da ne more ničesar sam zahtevati, če se to nanaša na program, ker je Statut RTV na tem področju izjemno jasen. To, da njegovih predlogov direktorica programov ne sprejme, nikakor ni kršenje katerega koli akta! Kršenja določenega člena aktov pa je lahko edina osnova za predčasno razrešitev programskih direktorjev! Kot pravnik to zelo dobro ve, a se na to požvižga v imenu nekih drugih ciljev. Ja, vodstvo RTV sestavljajo ne le Andrej Grah Whatmough, ampak tudi oba, od istega Programskega sveta, imenovana programska direktorja. Vsak ima svojo vlogo in pristojnosti.

Enako hudo je tudi sprenevedanje, da naj bi bila direktorica odgovorna, da je brez soglasja generalnega direktorja, TV Slovenija presegla porabo, določeno v finančnem načrtu. Ne ena, ampak tri stvari, ki jih navaja, so napačne. Za razliko od njegovega pomanjkljivega dialoga z direktorico programov smo mi vedno z vodstvom TV pregledovali mesečne podatke o poslovanju in za vsa preseganja določenih stroškov so imeli moje soglasje. Nikoli do sedaj ni bilo to delano pisno, kot si, morda vsled pomanjkanja izkušenj v vodenju, predstavlja sedanji generalni direktor. Torej so bila vsa odstopanja odobrena, kajti sicer bi jaz, tedaj v funkciji generalnega direktorja, potegnil ustrezne posledice. Vedno so bile planirane postavke TV Slovenija in dosežene jasno zapisane v Poročilu o poslovanju, ki je bilo revidirano in ga je potrdil tako Nadzorni kot Programski svet. Tako je jasno, da očitkov sedaj po enem letu nihče ne more resno jemati.

Drugič se moti, ko govori o tem, da naj bi programska enota TV Slovenija presegla porabo sredstev za 606 tisoč evrov. Po sedanjih določilih statuta je bila TV Sloveniji v Finančnem načrtu 2019 dodeljena kvota sredstev v višini 50,0 mio evrov, porabila jih je pa 49,9 mio evrov. Torej, če smo natančni, so porabili za 80 tisoč evrov manj, kot ji je bilo dodeljeno! Torej tudi tu ni nobenega statutarnega razloga za razrešitev!

Od kod Andreju Grahu Whatmoughu znesek 606 tisoč, ne vem? Vem pa, da je pri planiranju vedno tako, da se znesek porazdeli na predvideno porabo po postavkah, vendar se pri tem nikoli ne more iti v natančno definiranje, ampak za oceno, narejeno konec oktobra za prihodnje leto. To je zelo dobro tudi razumel prejšnji predsednik NS Peter Grašek, ki niti ni hotel sprejeti rebalansa za 2017, ker da je šlo za "manjša odstopanja". To so dejstva, skladna z določili statuta, in tako tudi tu ni nobene formalne osnove za celo razmišljanje o razrešitvi.

Tretjič se pa moti, ko se sklicuje na spremembo akta, kjer smo res določili, da se lahko uvedejo sankcije, v kolikor bi posamezni stroški v predračunih oddaj neodobreno presegli odstopanje za več kot 10 odstotkov. Jasno je zapisano, da to velja za oddaje! Ne pa programske ali katerekoli enote RTV. Kako je možno, da diplomirani pravnik spregleda to jasno zapisno dikcijo, mi res ni jasno. Jaz sem s takšnim načinom dela in aktov dobro vodil in vedno smo bili pri rezultatu iz poslovanja boljši od plana in pričakovanih rezultatov.

Vse to bi si lahko prebral v moji izjavi, ki sem jo posredoval Programskemu svetu in bi moral Andrej Grah Whatmough sam umakniti vse očitke iz druge točke, če bi že pri drugih dveh vztrajal.

Tudi pri tretjem očitku ima resen problem z razumevanjem aktov. Kot prvo, nikakor Natalija Gorščak ne more biti razrešena zaradi tega, da je Manica J. Ambrožič odgovorna urednica! Predno sem jo imenoval, sem pridobil pravno mnenje, ali se morda ne kršijo kakšni akti. Bilo je jasno, da ne sme imeti deleža v podjetju, ki bi sodelovalo z RTV. To pomeni, da ga ona ne sme imeti! To, če ima njen družinski član, po mnenju hišnega odvetnika, ne pomeni kršenja statuta. Če bo sedaj Andrej Grah Whatmough dobil drugega relevantnega pravnika, ki bi imel drugačno mnenje, bo pač sedaj ukrepal, kakor bo hotel! Tudi navajati kumulativo desetletnega poslovanja, ko je odgovorna urednica šele tri leta, je hudo deplasirano. Važno je, da pri odločanju ni niti malo sodelovala, tako da se še izločiti ni mogla. V kolikor pa ima Andrej Grah Whatmough drugačne dokaze, bi jih moral v predlogu za razrešitev navesti! Ne moreta sedaj Manica in Natalija dokazovati, da res nista počeli ničesar nedopustnega.

Generalni direktor skuša nesramno zavajati, ko govori o problemu, ki ga ni, saj zagotovo ni bila kršena določba 64. člena Statuta. Zadnja alineja prvega odstavka se namreč glasi: "ne sme imeti lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki poslovno sodelujejo z RTV Slovenija". Tako da tu ni nič narobe in res ne vem, zakaj se to nahaja v predlogu razrešitve in v intervjuju.

Prav tako je brezmiselno sklicevanje na Poklicna merila in načela novinarske etike. Kajti preverljivo je, da Manica J. Ambrožič ni nikoli sodelovala pri kakršnem koli programskem odločanju ali odločanju o poslovnih zadevah, ki se nanašajo na sodelovanje s podjetjem njenega moža!

Iz predloga razrešitve ni jasno razvidno, da bi o tem sodelovala ali za to vedela direktorica TV Slovenija! Tudi tu bi moral predlagatelj kršitve točno navesti in dokazati. Očitno tudi pri tej točki predloga ni nobene osnove za očitanje kršenja statuta ali drugih aktov in posledično predlog za razrešitev.

Ker se Andrej Grah Whatmough sklicuje na svoj program, bi ga ponovno lepo prosil, da ga javno objavi. Tako bodo lahko vsi vedeli, kako si je zamislil "pripeljati barko v mirnejše vode". Lahko se je sklicevati na nekaj, kar se ni nikoli upal objaviti. Naj doda tudi, v katerem podjetju je vodil zaposlene, koliko jih je vodil in koliko časa je to počel. Tudi tega javnost še ni slišala, pa bi morala, ker so bile izkušnje vodenja večjih sistemov eden od razpisnih pogojev. Veselim se branja obeh dokumentov! Lahko tudi na Siolu.

Že ne vem, katerič Andrej Grah Whatmough tudi skuša zavajati, da naj bi v času vlade Marjana Šarca pristojno ministrstvo zavrnilo predlog za ureditev stabilnega financiranja RTV. Res je poslalo pravni zmazek, da našega predloga, da bi vsaj delno uskladili RTV prispevek iz maja 2019, niso uslišali, ga celo z nesporno slabim argumentom formalno zavrnili, ampak tedaj so se šele zares začele iskati rešitve v spremembi zakona in prehodom na drugačne osnove prispevka. Res neverjetno, da tega celo diplomirani pravnik ne more dojeti. Pa tako lepo je pristojni minister povedal v oddaji Odkrito na tretjem TV programu.

In če še ne ve, RTV je v veliki meri "svojo nalogo in pokazala pripravljenost na spremembe" že opravila. Nikoli pa nismo pristali na to, da bi postali državna RTV!

Ker se AGW sklicuje na svoj program, bi ga ponovno lepo prosil, da ga že enkrat javno objavi. Tako bodo lahko vsi vedeli, kako si je z zmanjševanjem stroškov dela zamislil "pripeljati barko v mirnejše vode". Lahko se je sklicevati na nekaj, kar se ni nikoli upal objaviti. Naj doda tudi, v katerem podjetju je vodil zaposlene, koliko jih je vodil in koliko časa je to počel. Tudi tega javnost še ni slišala, pa bi morala, ker so bile izkušnje vodenja večjih sistemov eden od razpisnih pogojev za generalnega direktorja. Veselim se branja obeh dokumentov!

Igor Kadunc MBA

Generalni direktor RTV Slovenija od 2017 do 2021

