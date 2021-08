Baškovič: Programski svet RTVS bo glede razrešitve Gorščakove odločal 16. avgusta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Grah Whatmough je predlog vložil 30. julija, svet pa mora o njem po zakonu odločiti v 15 dneh. Baškovič je Odvetniško družbo Čeferin in drugi prek pravne službe Radiotelevizije Slovenija (RTVS) vprašal, ali mora svet odločiti do sobote, 14. avgusta, ali pa bi bila pravočasna tudi odločitev, sprejeta v ponedeljek, 16. avgusta. Podrobnosti o pravnem mnenju ni želel navajati.

Če generalni direktor ne prejme opredelitve sveta pravočasno, sme o razrešitvi odločiti samostojno.

Vabilo na sejo sveta skupaj z gradivi bodo odposlali v ponedeljek, danes pa so vse članice in člane sveta po elektronski pošti obvestili, naj v prihodnjem tednu pričakujejo vabilo na sejo. "Potem bomo klicali vsakega posebej in ga vprašali, ali se bo seje udeležil ali ne," je napovedal Baškovič.

Generalnemu direktorju je že pred dnevi dal pobudo, naj zaradi pomembnosti zadeve in upoštevanja vloge programskega sveta razmisli o prestavitvi roka na drugo polovico avgusta, ko bi se programski svetniki že vrnili z dopustov in bi tako lažje izpeljali sklepčno sejo. Vendar je generalni direktor v torek zvečer elektronsko odgovoril, da zakonskega roka ne more spreminjati, je razvidno iz Baškovičevega dopisa članom sveta.

Generalni direktor Grah Whatmough očita Gorščakovi, da ni spoštovala statuta RTVS, ker naj ne bi pridobila predhodnega mnenja takratnega generalnega direktorja Igorja Kadunca za prekoračitev porabe dodeljenih sredstev. Ob opozorilih ob zgodovinsko najnižjih gledanostih TV programov ni ukrepala, prav tako pa ni preverjala pogojev o desetletnem poslovnem sodelovanju RTVS s podjetjem v delni lasti sorodnika enega od odgovornih urednikov na TV Slovenija, meni generalni direktor.

Gorščakova je že poudarila, da ne namerava odstopiti, saj ocenjuje, da delo dobro opravlja in da ji s strokovnega vidika ni mogoče ničesar očitati. Prav tako je izpostavljene očitke zavrnil Whatmoughov predhodnik Kadunc.