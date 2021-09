Generalni direktor RTV želi Valentina Areha na položaju šefa televizije

Andrej Grah Whatmough je dejal, da Valentin Areh izpolnjuje vse pogoje za direktorja. Po njegovem mnenju gre za dobrega kandidata za v. d. direktorja, sicer pa bo v primeru podanega soglasja programskega sveta k imenovanju Areha za v. d. direktorja televizije imenovan za šest mesecev.

Generalni direktor RTVS namerava objaviti razpis za direktorja televizije, potem ko se končajo dejavnosti s sprejemom programsko-produkcijskega načrta in finančnega načrta RTVS za prihodnje leto.

Grah Whatmough je namreč 20. avgusta z mesta direktorice Televizije Slovenije razrešil Natalijo Gorščak, odtlej pa sam vodi televizijo.

Sodišče zavrnilo zahtevo Natalije Gorščak po začasni odredbi

Kot smo že poročali, je Natalija Gorščak vložila tožbo na delovno in socialno sodišče zaradi njene razrešitve s položaja direktorice TV Slovenija. Grahu Whatmoughu očita, da jo je razrešil s položaja, še preden je pridobil soglasje programskega sveta RTVS, in da ji ni omogočil zagovora. Zahtevala je tudi izdajo začasne odredbe, ki pa jo je sodišče že zavrnilo kot neutemeljeno.

Na sodišču so v sklepu zapisali, da postopek razrešitve s tem, ko generalni direktor RTV Andrej Grah Whatmough pred izdajo sklepa o razrešitvi tožnice v konkretnem primeru ni pridobil predhodnega soglasja programskega sveta, ni bil kršen.

Ugotovili so tudi, da je generalni direktor tožnici pred razrešitvijo omogočil zagovor. Iz navedb tožnice in predloga za razrešitev z dne 30. 7. 2021 namreč izhaja, da je RTV tožnico obvestila o razlogih za razrešitev in ji dala možnost zagovora glede razlogov za razrešitev v roku osmih dni. Tožnica je nato 6. 8. 2021 podala pisni zagovor.

Tožnici tudi ni bila kršena pravica do ustnega zagovora pred generalnim direktorjem oziroma programskim svetom, saj niti statut niti zakon o RTV Slovenija takšne obveznosti oziroma pravice tožnice v postopku razrešitve ne predvidevata, so še navedli.

In ne nazadnje, na sodišču so prav tako ugotovili, da v konkretnem primeru ni prišlo do redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov, kot to zatrjuje tožnica, temveč do prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi prenehanja razloga, zaradi katerega je bila sklenjena.