Umrl je slovenski alpinist in novinar Ante Mahkota

Umrl je Anton (Ante) Mahkota, slovenski alpinist, fotoreporter in novinar, ki je kot alpinist med letoma 1955 in 1966 opravil 16 prvenstvenih vzponov. Bil je prvi Slovenec, ki se je povzpel nad sedem tisoč metrov nadmorske višine. Lani je od tega podviga minilo natanko 50 let, poroča Delo. Star je bil 82 let.

Mahkota je bil v letih od 1960 do 1994 zaposlen pri Delu kot reporter, fotoreporter, dopisnik, glavni in odgovorni urednik revij Jana, Avto in Teleks ter generalni direktor časopisne hiše ČGP Delo ter šef gradnje Delove stolpnice, znamenite Črne vdove. Leta 1986 je ustanovil in do 1996 vodil akcijo za napredek in razvoj slovenskega vrhunskega športa Podarim - dobim.

Svoje podvige je opisal v knjigi Sfinga

Bil je mož pokojne slovenske pevke Marjane Deržaj. Svoje alpinistično življenje in podvige je opisal v knjigi Sfinga, ki je luč sveta ugledala že leta 1979, njena priljubljenost pri bralcih pa vse do današnjih dni še ni usahnila, je možno prebrati o Mahkoti na spletu. O teh podvigih je bil posnet tudi televizijski dokumentarec Sfinga.

Avgusta 1967 je bil član prve jugoslovanske odprave na sedemtisočaka, na 7.134 metrov visoki Pik Lenina v gorovju Pamir. Na vrh so se povzpeli Mahkota, Franci Ekar, Barbka in Peter Ščetinin, Sandi Blažina in Pavle Dimitrov. Z Nadjo Fajdiga sta kot prva plezalca že leta 1956 v mešani navezi preplezala severozahodno steno Cima su Alto.

Bil je član prve jugoslovanske odprave v Himalajo

Leta 1960 je bil član prve jugoslovanske alpinistične odprave v Himalajo JAHO I. Člani odprave so bili poleg Mahkote še Stane Kersnik, Ciril Debeljak, Zoran Jerin, Marjan Keršič, Aleš Kunaver in Andrej Robič.