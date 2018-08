Kot voščena lutka: po 31 letih odkrili posmrtne ostanke ruske alpinistke #video

Po 31 letih so na vrhu Elbrusa odkrili telo ruske alpinistke Elene Basikine, ki se je v družbi najboljše prijateljice in še petih alpinistov leta 1987 poskušala povzpeti na najvišji vrh Evrope. Za šesterico naj bi bil usoden plaz.

Po poročanju ruskih medijev so telo Elene Basikine, ki je leta 1987 izginila med vzponom na 5642 metrov visoki Elbrus – takrat je imela 36 let –, našli povsem po naključju. Nanj je naletela skupina alpinistov.

Telo pokojnice, ki je več kot tri desetletja ležalo pod snegom in ledom, naj bi se ohranilo in spominja na voščeno lutko, poročajo ruski mediji.

5642 metrov visoki Elbrus je najvišji vrh Evrope. Foto: Thinkstock

V bližini trupla so odkrili njeno letalsko vozovnico in potni list. Ruski mediji menijo, da je za njeno smrt ter smrt najboljše prijateljice Valentine Lapine in še petih alpinistov kriv plaz. Izginule alpiniste so iskali že leta 1987 in leto pozneje, a so bili reševalci pri tem neuspešni.

V odpravi na Elbrus je bila tudi Elenina najboljša prijateljica Valentina Lapina. Foto: zajem zaslona

Elenina družina je bila sprva prepričana, da so jo ugrabili in da jo kot talko zadržujejo na območju Kavkaza.