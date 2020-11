UKC Ljubljana opozarja: koronavirus pri otrocih povzroča hude posledice

Septembra so hospitalizirali prvega otroka z večorganskim vnetnim sindromom, skupno so imeli hospitaliziranih devet takšnih otrok. En od teh otrok je prehodno potreboval zdravljenje v enoti intenzivne terapije, so sporočili iz UKC Ljubljana.

Septembra so hospitalizirali prvega otroka z večorganskim vnetnim sindromom, skupno so imeli hospitaliziranih devet takšnih otrok. En od teh otrok je prehodno potreboval zdravljenje v enoti intenzivne terapije, so sporočili iz UKC Ljubljana. Foto: Getty Images

Plankar Srovinova je v izjavi, ki so jo posredovali iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, povedala, da v zadnjem tednu opažajo več otrok, ki prihajajo zaradi večorganskega vnetnega sindroma v povezavi s covidom-19.

Prvi opisi takšnih primerov pri otrocih so bili maja letos v Veliki Britaniji, ko se je pri otrocih, pri katerih je covid-19 potekal zelo blago ali brez simptomov, nekaj tednov za tem pojavilo hudo sistemsko vnetje. To se lahko kaže z visoko vročino, prizadetostjo dveh organskih sistemov ali več, največkrat imajo otroci bolečine v trebuhu, bruhajo in imajo drisko.

Dajejo jim močna protivnetna zdravila

Poleg tega imajo vneto srčno mišico, lahko tudi vnetje kože, sluznice, pljuč, ledvice in motnje v strjevanju krvi. Zdravniki pri potrjevanju, da gre za vnetni sindrom kot posledico prebolelega covida-19, morajo najprej izključiti morebitne druge povzročitelje vnetja, prav tako morajo potrditi, da je otrok bodisi prebolel covid-19 ali pa je bil v stiku z okuženim z novim koronavirusom.

Ker ima vseh šest otrok, ki so bili sprejeti v zadnjem tednu, prizadeto srčno mišico, jim dajejo močna protivnetna zdravila. Zdravljenje pa poteka v sodelovanju pediatrov s kardiologi in revmatologi.

V drugem valu v UKC hospitaliziranih 43 otrok

Plankar Srovinova je ob tem dejala, da še vedno drži, da covid-19 praviloma pri otrocih poteka v blažji obliki, ima pa lahko hude imunske posledice v obliki vnetnega odgovora organizma po preboleli okužbi, ki nujno, da je potekala s kliničnimi znaki.

Iz UKC so tudi sporočili, da so imeli v prvem epidemičnem valu hospitalizirane štiri otroke s covidom-19, dva sta bila v bolnišnici zaradi drugih bolezni in sta bila ob tem okužena z novim koronavirusom, dva so zdravili zaradi težav z dihanjem ob prebolevanju covida-19.

V drugem epidemičnem valu pa so v UKC hospitaliziranih 43 otrok s covidom-19, približno deset na Pediatrični kliniki, ostale na infekcijski kliniki. Od tega je bilo 13 otrok hospitaliziranih zaradi drugih bolezni in so imeli ob tem še covid-19, vsi ostali so bili hospitalizirani zaradi covida-19.

Osem od teh otrok je imelo osnovno bolezen (nevrološke bolezni, rak, kronična ledvična bolezen, srčna napaka), ostali so bili zdravi. Največkrat so hospitalizacijo potrebovali dojenčki, stari manj kot pol leta zaradi dehidracije ob odklanjanju hranjenja in visoki vročini.

Za hudo obliko bolezni sta zbolela dva otroka

Pri starejših dojenčkih in mlajših otrocih so ugotavljali okužbe spodnjih dihal in težko dihanje, ob tem so imeli nekateri dokazane tudi druge viruse. Za hudo obliko bolezni sta zbolela dva otroka, oba sta imela osnovno bolezen. Nihče ni potreboval pomoči respiratorja pri dihanju. Sicer je zdravljenje otrok s težjo obliko bolezni enako kot pri odraslih bolnikih, so zapisali v UKC. Na pediatrični kliniki so zdravili tudi tri novorojenčke s covidom-19, pri katerih se je bolezen kazala s klinično sliko sepse, dva sta bila prehodno zdravljena tudi v enoti intenzivne terapije.

Septembra so hospitalizirali prvega otroka z večorganskim vnetnim sindromom, skupno so imeli hospitaliziranih devet takšnih otrok. En od teh otrok je prehodno potreboval zdravljenje v enoti intenzivne terapije.