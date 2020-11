Zadnji podatki: v sredo nekoliko manj okuženih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo smo v Sloveniji ob 7.391 opravljenih testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1.767 ljudeh. To pomeni, da je bilo pozitivnih 23,91 odstotka testiranih oziroma 459 okužb manj, kot so jih potrdili v torek. Vlada bo popoldne najverjetneje podaljšala veljavne ukrepe za zamejevanje epidemije.

"Današnje število včeraj na novo okuženih je vendar (nekoliko) nižje, kot je bilo še pred tednom dni. Ob 7.391 testih je bilo 23,9 odstotka pozitivnih oz. 1.767, kar je 300 manj. Ni veliko manj, a res bi bil tudi že čas, da širitev virusa zajezimo," je na Twitterju zapisal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin. Drugih informacij ni razkril.

Doslej so v Sloveniji potrdili 71.073 okužb z novim koronavirusom. V torek je sicer umrlo 43 bolnikov z boleznijo covid-19, od začetka epidemije pa skupaj že 1.199 ljudi. V bolnišnicah se je včeraj zdravilo 1.297 ljudi, od tega 202 na intenzivni negi. Iz bolnišnic so v torek odpustili 113 bolnikov. Od 43 bolnikov, ki so umrli v torek, jih je v bolnišnicah umrlo 31, še 12 pa v domovih starejših.

Vlada popoldne znova o ukrepih, pričakovati je njihovo podaljšanje

Vlada bo na današnji redni seji znova razpravljala o ukrepih za zamejevanje epidemije covid-19. Glede na napovedi vodje svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Bojane Beović je skupina vladi predlagala podaljšanje veljavnih ukrepov.

Beovićeva je v torek dejala, da novi koronavirus še vedno precej kroži med prebivalstvom, čeprav nekateri ukrepi, kot so zaprti vrtci, šolanje na daljavo in drugi, trajajo že mesec dni. "A nekaj je predpisati ukrepe, drugo pa je njihovo upoštevanje," je dodala.

V nekaterih državah, na primer v Avstriji, so po nekaj tednih trajanja ukrepov zaznali umirjanje epidemioloških razmer, pri nas tega ni mogoče zaznati, kar Beovićeva pripisuje drugačnemu dojemanju teh ukrepov v naši družbi. K takšnemu dojemanju naj bi pripomogla tudi nepodpora oziroma polemiziranje o ukrepih v osrednjih medijih, je bila kritična.