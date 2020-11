Sprememba za šolarje: kako bo potekalo ocenjevanje

Namesto dveh ocenjevalnih obdobij bo to šolsko leto le eno, kar pomeni, da bo tudi manj ocen. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je namreč podpisala sklepe o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih in srednjih ter v glasbenih šolah v tekočem šolskem letu.

Kot so na ministrstvu zapisali v sporočilu, se vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih in glasbenih šolah izvaja v enem ocenjevalnem obdobju, ki traja od 1. septembra 2020 do 24. junija 2021. Za učence 9. razreda v osnovni šoli pa traja do 15. junija 2021. Namesto trenutnih dveh bo tako le eno ocenjevalno obdobje, ki je raztegnjeno skozi vse šolsko leto, kar v praksi pomeni tudi manjše število ocen, poroča STA.

Ocenjevanje znanja se bo v osnovni šoli izvajalo v razredu, v obdobju izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno. Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri na teden, se znanje oceni najmanj dvakrat v šolskem letu.

Če se predmet, za katerega sta s predmetnikom določeni manj kot dve uri na teden, izvaja po fleksibilnem predmetniku, se znanje učenke oziroma učenca oceni najmanj enkrat. Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni več kot dve uri na teden, pa se znanje ocenjuje najmanj trikrat v šolskem letu, so še dodali.

Srednje šole morajo uskladiti pravila

Tudi v srednjih šolah bodo pouk organizirali le v enem ocenjevalnem obdobju. Srednje šole morajo pri tem uskladiti šolska pravila ocenjevanja znanja, kot so načini in roki izpolnjevanja obveznosti, določeni z učnim načrtom oziroma katalogom znanja in načrtom ocenjevanja znanja. Prav tako bodo določile potrebno število ocen pri posameznem predmetu oziroma strokovnem modulu v posameznem ocenjevalnem obdobju. Učitelji oziroma strokovni aktivi bodo načrte ocenjevanja znanja uskladili in dijake seznanili z roki za ocenjevanje znanja, so zapisali na ministrstvu.

Pri nauku o glasbi in solfeggiu v glasbenih šolah se znanje oceni najmanj trikrat v ocenjevalnem obdobju, pri čemer ne smejo biti vse ocene pridobljene na podlagi pisnih izdelkov. Pri pouku instrumenta in petja se znanje oceni najmanj trikrat v ocenjevalnem obdobju, pri pouku plesa, komorne igre in orkestra pa vsaj dvakrat, so še zapisali na šolskem ministrstvu.

Šolanje še najmanj sedem dni od doma

Vlada je sicer danes med drugim podaljšala ukrep zaprtja šol. Tako bo šolanje od doma trajalo še najmanj sedem dni. Odločitev, ali je mogoče v kratkem odpreti osnovne šole za pouk prve triade, pa bo vlada sprejela prihodnji teden, je napovedal vladni govorec Jelko Kacin.