Policija na osnovni šoli: nekaj učencev se je znašlo v hudih težavah

Skupina devetošolcev z ljubljanske Osnovne šole Savsko naselje naj bi pridobila učiteljevo uporabniško ime in geslo za vstop v elektronsko redovalnico in si spremenila ocene. Šolo so zato obiskali policisti, poroča TV Slovenija.