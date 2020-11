Sproščanja ukrepov še ne bo, saj je epidemiološka slika slaba #VŽivo

Na Siol.net prenašamo novinarsko konferenco o aktualnem stanju glede bolezni covid-19, na kateri sodelujejo predstojnik UKC Maribor Gregor Prosen, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateja Ribič in namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni Nuška Čakš Jager. Prav tako bo na konferenci sodeloval vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin.

Vladni govorec Jelko Kacin je povedal, da se je vlada včeraj zvečer seznanila s trenutnimi epidemiološkimi razmerami. "Te še ne vlivajo potrebnega optomizma za sproščanje ukrepov, saj število okuženih in zasedenih postelj še vedno ostaja visoko," je povedal.

Vlada bo pripravila načrt sproščanja ukrepov

Dodal je, da je vlada odločena, da pripravi izhodno strategijo, ki bo temeljila na načrtu sproščanja, ki bo omogočal ukrepanje v obratni smeri, kot v začetku drugega vala. "Vlada pričakuje, da bodo svetovalna skupina na eni strani in vladni resorji in službe na drugi, podroneje čimprej uskladili korake v smeri odpiranja, ko bo epidemiološka slika to dopuščala. Pri tem želi vlada upoštevati različne epidemiološke razmere po posameznih statističnih regijah, če bo to le mogoče, je še dodal Kacin.

V torek spet več kot dva tisoč novih primerov

V torek smo v Sloveniji ob 8.063 opravljenih testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 2.226 ljudeh. To pomeni, da je bilo pozitivnih 27,61 odstotka testiranih. Včeraj je umrlo 43 bolnikov z boleznijo covid-19, od začetka epidemije pa skupaj že 1.199 ljudi.