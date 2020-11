Neuradno: v torek potrdili več kot dva tisoč novih okužb

Potem ko so v slovenjgraški enoti Koroškega doma starostnikov, kjer je covid-19 doslej prebolela več kot polovica stanovalcev, že ukinili sivo in rdečo cono, so s ponedeljkovimi testiranji ugotovili kar 27 novih okužb med zaposlenimi v institucionalnem varstvu in pri izvajalcih storitve pomoč na domu v občinah Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec.

Sodelavce so testirali s PCR testi in številka okuženih je vse presenetila, je danes dejala vodja slovenjgraške enote Koroškega doma starostnikov Marjana Kamnik.

Vse okužene, ki po njenih navedbah ne kažejo znakov okužbe, so umaknili iz delovnega procesa. V domu starostnikov v Slovenj Gradcu so delo ponovno organizirali v 12-urnem delovniku, v delo bodo vključili tudi dijake zdravstvene šole.

Storitev pomoči na domu pa bodo začasno izvajali le v omejenem obsegu oz. le pri tistih uporabnikih, ki nimajo možnosti pomoči svojcev, je navedla Kamnikova.

Imajo pa tudi eno potrjeno okužbo z novim koronavirusom med stanovalci doma. Okužena stanovalka je tako zdaj v rdeči coni v domu in se po besedah Kamnikove dobro počuti.

Sicer pa se, kot je še dodala vodja slovenjgraške enote, življenje v domu za stanovalce normalizira, med drugim izvajajo fizioterapijo, animatorji pa jim pomagajo pri stikih s sorodniki prek elektronskih povezav. (STA)