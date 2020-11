V ZDA dan pred zahvalnim dnem največ smrti zaradi covid-19

ZDA so v sredo sporočile, da so v zadnjih 24 urah potrdile več kot 2.400 smrti zaradi covid-19, kar je največ v zadnjih šestih mesecih. Novoizvoljeni predsednik ZDA Joe Biden je v nagovoru Američanov pred današnjim zahvalnim dnem sodržavljane pozval, naj poskrbijo za varnost sebe in svojih bližnjih, ko se bodo udeleževali prazničnih pojedin.

Joe Biden je ponovil, da bo boj proti pandemiji covid-19 njegova prva prioriteta, ko bo januarja prevzel predsedniški mandat. "Verjamem, da si vedno zaslužite resnico od svojega predsednika. Upočasniti moramo ta virus. To dolgujemo zdravnikom in medicinskim sestram ter vsem delavcem v prvih vrstah," je dejal Biden. Američane je pozval, naj nosijo maske in se izogibajo velikih prazničnih zborovanj.

"Vem, da zmoremo in da bomo premagali ta virus. Življenje se bo vrnilo v običajne tirnice. Obljubim vam. To se bo zgodilo. To ne bo trajalo večno," je dejal. Hkrati je posvaril Američane, da jih pred tem čaka dolga in težka zima. Čeprav število okužb z novim koronavirusom in smrti po državi narašča, se je več milijonov Američanov pred današnjim zahvalnim dnem podalo na pot k svojim družinam. Predsednik ZDA Donald Trump bo z ženo Melanio in družino praznoval zahvalni dan v Beli hiši. Biden in novoizvoljena podpredsednica ZDA Kamala Harris bosta prav tako praznovala v krogu družine.

V ZDA so v sredo v zadnjih 24 urah potrdili 2.439 smrti zaradi covid-19, kar je največ v zadnjih šestih mesecih. Skupno je covid-19 v ZDA do zdaj zahteval 262.222 smrti. V ZDA so v sredo potrdili tudi skoraj 200 tisoč novih okužb z novim koronavirusom, kažejo podatki Univerze Johnsa Hopkinsa. Skupno do zdaj 12.772.653 okužb, piše STA.