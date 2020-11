Mrtve tudi več mesecev pozneje še vedno hranijo v tovornjakih

V New Yorku še vedno niso pokopali vseh, ki so v prvem valu epidemije umrli zaradi novega koronavirusa. V tovornjakih s hladilniki tudi več mesecev po smrti še vedno hranijo okoli 650 umrlih.

V ZDA se je z novim koronavirusom po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa okužilo že 11,4 milijona ljudi, za posledicami bolezni covid-19 pa jih je umrlo več kot 257 tisoč. ZDA tako ostajajo najbolj prizadeta država v pandemiji novega koronavirusa na svetu.

V New Yorku je na dan zaradi virusa umrlo več kot tisoč ljudi

Aprila, na vrhuncu prvega vala epidemije, so v New Yorku, ki je bil najbolj prizadeta ameriška zvezna država, na dan potrdili več kot 11 tisoč okužb, zaradi covid-19 pa je umrlo več kot tisoč ljudi dnevno. Skupaj je v tej zvezni državi umrlo več kot 34 tisoč ljudi.

Na otoku Hart v mestu New York leži pokopališče za reveže in tiste brez svojcev. Na teden v povprečju tam pokopljejo okoli 25 ljudi, aprila, na vrhuncu epidemije novega koronavirusa, pa so tam na dan pokopali 24 ljudi.

Iz New Yorka in sosednjega New Jerseyja so takrat poročali o številnih mrtvih v domovih za starejše, mrtvašnice pa so bile nabito polne.

Več sto mrtvih že mesece hranijo v tovornjakih

Več mesecev po tem, ko so v prvem valu epidemije izgubili bitko z novim koronavirusom, pa okoli 650 mrtvih v New Yorku še vedno hranijo v hladilnih tovornjakih, poroča The Wall Street Journal. Tovornjaki so parkirani pred mrtvašnico v Brooklynu, ki so jo zaradi velikega števila umrlih in pritiska na tamkajšnje kapacitete postavili aprila.

Umrli so brez svojcev ali pa si ti pokopa ne morejo privoščiti

Kot pojasnjujejo mestne oblasti, za 230 umrlih ne morejo ugotoviti, kdo so njihovi svojci. V drugih primerih sorodniki po trupla svojcev niso prišli, saj ne vedo, kaj naj z njimi, ali pa za njihov pokop nimajo finančnih sredstev.

Foto: Reuters

S svojci umrlih poskušajo rešiti zadevo

Mesto reveže, ki si pokopa ne morejo privoščiti na običajnem pokopališču, v nekaj tednih pokoplje na otoku Hart, a newyorški župan Bill de Blasio je povedal, da množičnih pokopov tam tokrat ne bodo izvedli. Kot je dodal, se svojci umrlih trudijo zagotoviti dostojen pokop za umrle, a je to zaradi razmer težje. Z vsako družino umrlega zato poskušajo najti ustrezno rešitev, kako in kdaj bi pokopali umrlega.

Strmo naraščanje okužb v ZDA

Podobno kot v Evropi število novih primerov narašča tudi v ZDA. Povprečno na dan potrdijo okoli 168 tisoč okužb in 1.500 smrti, število hospitalizacij pa je v dveh tednih naraslo za polovico, na skoraj 84 tisoč. Strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko epidemija ponovno ušla izpod nadzora, saj je pred vrati zahvalni dan, ko se številni Američani odpravijo na obisk k svoji družini.

Foto: Reuters

Foto: Reuters