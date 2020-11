Je Biden s to potezo nakazal možnost velikega preobrata?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

John Kerry bo imel kot posebni odposlanec novoizvoljenega ameriškega predsednika Joeja Bidna za podnebje svoj sedež tako v predsedniškem kabinetu kot tudi v svetu za nacionalno varnost. Kot so ob tem sporočili iz Bidnove ekipe, to pomeni, da se bo prvič v ameriški zgodovini zgodilo, da bo v svetu za nacionalno varnost sedel visoki predstavnik, ki se bo ukvarjal z vprašanjem podnebnih sprememb.

Biden izbral Kerryja za posebnega odposlanca za podnebje

Ob tem so dodali, da omenjena poteza odseva Bidnovo zavezanost k obravnavi podnebne krize kot vprašanja ameriške nacionalne varnosti. "V veliko čast mi bo delati z našimi zavezniki in partnerji, ob boku z mladimi voditelji v podnebnem gibanju, da bi se spopadli s podnebno krizo z vso resnostjo in nujnostjo, ki si jo slednja zasluži," je na družbenem omrežju Twitter sporočil Kerry, ki je kot ameriški zunanji minister v imenu ZDA decembra 2015 podpisal pariški podnebni sporazum.

Joe Biden je za svojega posebnega odposlanca za podnebje izbral nekdanjega ameriškega državnega sekretarja Johna Kerryja. Foto: Reuters

Po oceni poznavalcev gre pri Bidnovem imenovanju Kerryja za prvi večji zasuk v ameriški zunanji in podnebni politiki v primerjavi z administracijo dosedanjega predsednika Donalda Trumpa, ki je zavračal ugotovitve znanstvenikov glede podnebne krize. Gre tudi za veliko spremembo v ameriški politiki nasploh. Ko je senator Bernie Sanders pred demokratskimi primarnimi volitvami leta 2016 podnebne spremembe označil za najpomembnejšo nacionalno varnostno krizo, so se mu številni posmehovali, češ da ni resen.

Kerry je lani med drugim soustanovil dvostrankarsko iniciativo svetovnih voditeljev in zvezdnikov v boju proti podnebni krizi z imenom World War Zero (sl. svetovna vojna številka nič), med zadnjimi demokratskimi primarnimi volitvami pa je bil sopredsednik skupne strokovne svetovalne skupine Bidna in Sandersa za priporočila glede podnebne politike. Leta 2004 je bil demokratski predsedniški kandidat, a je na volitvah izgubil proti takratnemu republikanskemu predsedniku Georgeu Bushu mlajšemu.

Biden za spremembe potrebuje demokratsko večino v senatu

V času svoje dosedanje politične kariere se je Kerry veliko ukvarjal s podnebnimi vprašanji. Kot ameriški državni sekretar v času administracije ameriškega predsednika Baracka Obame ni zgolj podpisal, ampak je odigral tudi veliko vlogo pri pogajanjih glede pariškega mirovnega sporazuma, h kateremu je leta 2015 pristopilo skoraj 200 držav. Medtem ko je Trump ZDA umaknil iz omenjenega sporazuma, je Biden obljubil, da se bodo ZDA spet pridružile sporazumu na njegov prvi dan v Ovalni pisarni v Beli hiši.

Biden je sicer pred volitvami predlagal ambiciozen načrt, v katerem bi v štirih letih za prehod na čisto energijo vložili dva trilijona ameriških dolarjev, zavzemal pa se je tudi za ustavitev ogljikovih izpustov iz elektrarn do leta 2035. Kako uspešen je s svojimi zakonodajnimi predlogi na tem področju, bo sicer veliko odvisno od tega, ali bo demokratom spet uspelo osvojiti večino v senatu, kar bo znano v začetku januarja. Ne glede na razmerje moči v senatu pa je Biden obljubil, da bo že prvi dan svojega predsedniškega mandata podpisal serijo ukrepov, za katero ne potrebuje odobritve kongresa.