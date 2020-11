Na Hrvaškem največ novih okužb od izbruha epidemije

Do danes so na Hrvaškem najvišje število dnevnih okužb potrdili včeraj, ko so ob opravljenih 10.194 testih potrdili 3.603 okužbe. Največ umrlih v 24 urah so imeli prejšnji petek, ko je bilo 57 smrtnih žrtev novega koronavirusa, včeraj pa 56.

Na Hrvaškem je trenutno 21.725 aktivnih okužb. V bolnišnicah zdravijo 2.171 bolnikov z novim koronavirusom, na ventilatorjih je 252 ljudi. Od 25. februarja, ko so zabeležili prvi primer, so v državi potrdili več kot 115.600 okužb. V preteklih devetih mesecih je z boleznijo covid-19 umrlo 1.552 bolnikov. Okrevalo je 92.349 ljudi. V samoizolaciji je več kot 50.000 ljudi.

Na Hrvaškem načrtujejo, da bodo zaradi slabšanja stanja v državi do konca tedna zaostrili epidemiološke ukrepe. Zlasti skrbi vse večje število bolnikov z novim koronavirusom, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje. O tem je razpravljala tudi hrvaška vlada. Končne ukrepe bo predvidoma danes objavil nacionalni štab civilne zaščite.