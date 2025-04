O domnevni vlogi znane odvetnice Nine Zidar Klemenčič pri poslih avtovleke na Darsu sta februarja poročali televiziji POP TV in TV Slovenija. Založnik je v zasebnem telefonskem pogovoru Samu Feštajnu, ki mu je Dars odpovedal pogodbo za storitve avtovleke na slovenskih avtocestah, razlagal, da naj bi videl, kako je odvetnica prejemala draga darila za posle na Darsu. Tudi od Feštajnovega konkurenta pri poslih z avtovlekami Enesa Draganovića.

Danes je televizija v oddaji Dnevnik razkrila, kaj je Založnik povedal na zaslišanju preiskovalcem NPU. Objavila je posnetke, v katerih vse svoje dosedanje izjave zanika in pove, da sam v resnici ni bil priča temu, da bi odvetnica Zidar Klemenčič prejemala draga darila v zameno za posle na Darsu, pač pa da mu je to povedal Rok Snežič.

Feštajn naj bi Snežiču dal 90 tisočakov

Glede izjav, ki jih je o korupcijskih poslih podal Feštajnu, pa je Založnik kriminalistom NPU po navedbah TV Slovenija povedal: "Jaz sem samo poskusil zlesti iz te zgodbe, ker me je njegov odvetnik ves čas klical in govoril: Luka, daj informacije, da zlezeš ven, da ne bo medijskega linča. In sem pač rekel stvari, da ne bi prišlo do tega."

Založnik je preiskovalcem med drugim še povedal, da mu je Feštajn potrdil, da je dal Snežiču 90 tisoč evrov. Oba sta že ovadena zaradi dajanja in sprejemanja podkupnine.

"Prišel je do mene in mi rekel, da je dal Snežiču 90 tisoč, da mu uredi spet posel na Darsu. In da mu je Nina vzela posel in da se ji bo maščeval," se s posnetka zaslišanja na NPU, ki ga je objavila televizija, sliši govoriti Založnika.