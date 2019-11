Tudi na kariernem sejmu najbolj iskani naravoslovci #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novinar Planeta se je pomešal med iskalce zaposlitve na največjem zaposlitvenem sejmu v državi in skušal kot družboslovec, tik pred koncem študija, poiskati dobro plačano službo, primerno svoji izobrazbi. NLB, Hidria, Mekrur, Spar, Krka. To je le nekaj izmed več kot 70 delodajalcev, ki so na kariernem sejmu spoznavali potencialne delavce.

Iskani kadri v tem trenutku so pretežno naravoslovci, poročajo v oddaji Planet 18 na Planetu. ''To kar iščemo mi, so zlasti strokovnjaki s področja kemije, farmacije, pa tudi strojništva, tehničnih znanosti,'' je povedal Matej Černelič, vodja kadrovske službe v Krki.

''Prvo, na kar pomislim ob novinarskem poklicu, so korporativne komunikacije. Tam je zelo pomembno, da zna človek lepo z besedo, da je slovnično pravilno napisano, da zna imeti stik, da je radoveden," je na vprašanje, kaj lahko zase poišče diplomant novinarstva, povedala Ana Kloar iz kadrovskega oddelka Atlantic Grupe.

"Za svojo kariero moramo skrbeti, ko smo zadovoljni"

Pomembno je, da je človek dober v tem, kar počne, pravijo organizatorji kariernega sejma. "Najbolje je, da za svojo kariero skrbimo takrat, ko imamo službo, ko smo zadovoljni, takrat lahko brez stresa ugotovimo, kje se moramo nadgraditi, kaj nas zanima. Mogoče smo nezadovoljni, ker nas področje ne zanima," je povedala Maruša Grah iz podjetja MojeDelo.com.

Delodajalci vse bolj iskalce preverjajo na družbenih omrežjih

Kar vse bolj danes zanima delodajalce, pa so družabna omrežja iskalcev zaposlitve. Kar 70 odstotkov delodajalcev kandidata za delovno mesto poišče in preveri na spletu. Še vedno se tega premalo zavedamo, pove Sašo Kronegger, socialni pedagog in transakcijski analitik.

Na vprašanje, sli je primerno, da na družabnem omrežju objavimo sliko s plaže, na kateri smo napol goli, odgovarja: ''Odvisno od tega, kaj želite početi v življenju. So že rekli, da so kdaj kakšnega odslovili zaradi neprimernih fotografij na digitalnih omrežjih."