Statistika zavoda za zaposlovanje: iščejo proizvodne delavce, vzgojitelje, šolnike

Letos do konca julija je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 75 tisoč brezposelnih, kar je 5,8 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Na novo se je v tem obdobju prijavilo 41 tisoč brezposelnih (štiri odstotke manj kot lani).

Julija se je v evidenco brezposelnih prijavilo 6.210 brezposelnih, kar je 50,4 odstotka več kot junija in 3,9 odstotka manj kot julija 2018. Konec meseca je bilo tako skupno registriranih 71.850 brezposelnih, kar je 1,6 odstotka več kot junija in 5,5 odstotka manj kot pred letom dni.

Julija se je v primerjavi s predhodnim mesecem brezposelnost zvišala v vseh območnih službah zavoda. Najvišjo rast sta beležili novomeška (+3,6 odstotka) in novogoriška (+2,7 odstotka).

Na zavod za zaposlovanje se je v prvih sedmih mesecih na novo prijavilo 41 tisoč brezposelnih (štiri odstotke manj kot lani). Foto: Matej Leskovšek

Katere profile iščejo podjetja?

Delodajalci so julija zavodu sporočili 14 tisoč prostih delovnih mest, kar je 15,8 odstotka več kot junija in 3,9 odstotka manj kot julija lani.

Najpogosteje so iskali delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev predšolskih otrok ter predmetne učitelje v osnovni šoli. Več v zgornji grafiki zavoda za zaposlovanje.

Foto: Zavod RS za zaposlovanje

Manj iskalcev nove zaposlitve

Od 41 tisoč ljudi, ki so se letos na novo prijavili na zavod, se jih je največ prijavilo, ker so izgubili zaposlitev za določen čas (24.592). Prijavilo se je še 3.556 iskalcev prve zaposlitve ter 5.920 trajno presežnih delavcev in stečajnikov.

V primerjavi z enakim lanskim obdobjem se je na zavodu prijavilo za 14,8 odstotka manj iskalcev prve zaposlitve, trajno presežnih delavcev oziroma stečajnikov se je prijavilo za osem odstotkov več, brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas pa 6,1 odstotka manj kot lani.

Zaposlitev našlo 36 tisoč ljudi

Iz evidence se je v sedmih mesecih odjavilo skupaj 48 tisoč brezposelnih, med njimi 36 tisoč zaradi zaposlitve, kar je 9,6 odstotka manj kot v primerljivem obdobju lani.