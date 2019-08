Spektakularno: v Kanalu ob Soči so prvič v zgodovini plezali na zvonik #video

1. Kanal Open - plezanje na kanalski most in zvonik

Matic Kotar je bil s časom 36:11 najhitreje na 25 metrov visokem zvoniku Župnijske cerkve Marijinega vnebovzetja v Kanalu ob Soči, kjer so prvo soboto v avgustu izpeljali 1. Kanal Open – kvalifikacije na oboku mostu in finale na zvoniku.

V Kanalu ob Soči, ki je v poletnih dneh sicer znan po organizaciji spektakularnih skokov v vodo (11. avgusta bodo na sporedu že 30.), so se domislili še ene atraktivne športne prireditve: hitrostnega plezanja na 25 metrov visok zvonik Župnijske cerkve Marijinega vnebovzetja s predhodnimi kvalifikacijami na oboku kanalskega mostu. Zmagovalca premiernega plezanja na zvonik sta slovenski reprezentant v športnem plezanju Matic Kotar, ki je do vrha zvonika potreboval pičlih 36 sekund in 11 stotink, ter francoska skalna plezalka Svana Bjarnason, ki se je v navpičnici zadržala minuto in 21 sekund.

V Kanalu ob Soči, kjer že tri desetletja v avgustu prirejajo spektakularne skoke s 17-metrskega mostu, kar je največja poletna prireditev v tem kraju, so se domislili še enega magneta s podobnim potencialom: plezanje na 25 metrov visok zvonik Župnijske cerkve Marijinega vnebovzetja, ki stoji le nekaj metrov stran od kanalskega mostu.

Želeli si popestriti turistični koledar

Po besedah Branka Dolenca, predsednika Turističnega društva Kanal ob Soči, ki je skupaj z občino poskrbel za organizacijsko plat sobotne prireditve, so v turističnem društvu razmišljali, s kakšno adrenalinsko preizkušnjo bi letos še okrepili turistični koledar.

Branko Dolenc iz Turističnega društva Kanal ob Soči si želi, da bi plezanje na zvonik postalo tradicionalno, tako kot so to že pred desetletji postali skoki z mostu. Foto: Peter Podobnik/Sportida "Glede na to, da se v naših krajih kar nekaj ljudi ukvarja s prostim plezanjem, se je porodila ideja, da bi se lotili plezanja na naš zvonik," je povedal Dolenc.

"Na pomoč smo poklicali Simona Margona, ki je pripeljal Katjo Vidmar (plezalko in postavljalko smeri v stenah), in skupaj sta preizkusila, ali je kaj takega sploh možno izvesti. Ker se je izkazalo, da bo to preveč enostavno, smo dodali še kvalifikacije na oboku mostu.



Objavili smo razpis, informacijo razširili od ust do ust in na letošnji prvi izvedbi gostili 26 plezalcev.

Povabili smo tudi Janjo Garnbret, a se prireditve ni mogla udeležiti, saj se pripravlja na svetovno prvenstvo. Kljub temu menim, da je prireditev krasno uspela," se je smejalo Dolencu, ki je priznal, da bo za prihodnjo izvedbo potreben še kak popravek, tudi ta, da bi bile že kvalifikacije moderirane in bi gledalci – tako kot ob ogledu finala – vedeli, koga spremljajo v steni.

Štoparica se ustavi ob donenju zvona in zvončkljanju zvončka

V kvalifikacijah, ki so se začele ob 17. uri, zanje pa so bile rezervirane tri ure (vsak tekmovalec je imel dva poskusa), sta nastopila tudi devetletni plezalec in leto dni starejša plezalka, v finalu, ki se je zaradi močnega naliva začel nekaj minut čez 21. uro, pa se je predstavilo šest plezalcev in šest plezalk, ki so se na zvonik podali v obratnem vrstnem redu uvrstitve v predtekmovanju, od 6. mesta proti prvemu.

Digitalna ura na zvoniku se je ustavila v trenutku, ko je plezalec na vrhu zvonika zanihal cerkveni zvonec, v kvalifikacijah pa, ko so udarili ob zvonček na mostu.

Zan Lovenjak Sudar, član slovenske reprezentance v športnem plezanju, je v kvalifikacijah na oboku kanalskega mostu in v finalu na zvoniku osvojil 2. mesto. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Vreme je kljub svoji muhavosti dobro sodelovalo, saj so organizatorji kvalifikacije izpeljali v suhem vremenu, dež pa se je zlil ravno pred začetkom finala. Občasne kapljice, ki so pršile med finalom, niso motile nikogar, še najmanj plezalce, ki so ubirali vsak svojo taktiko.

Dekleta so se zvonika večinoma lotila po robu (kot bi se vzpenjala po lestvi), fantje pa so se, z izjemo dveh, odločili za plezanje po ploskvi, obrnjeni proti gledalcem, ki so res bučno pospremili trud in pogum nastopajočih.

Kaj sta povedala zmagovalca?



Svana Bjarnason, najhitrejša v ženski konkurenci (1:20:90):



Za tekmovanje sem izvedela od Klemena Bečana in že sam koncept se mi je zdel zelo zanimiv. Ne vem, če je kakšna podobna prireditev kjerkoli drugje, tudi izvedba je bila odlična. Kljub temu, da ne gre za večje tekmovanje, sem čutila pritisk tako med plezanjem na most kot na zvonik.



S plezanjem se ukvarjam že vse življenje. Pred leti sem tudi tekmovala, približno pet let nazaj pa sem se povsem posvetila prostemu plezanju. To mi precej bolj ustreza. Če bo prireditev na sporedu tudi prihodnje leto, se je bom z veseljem udeležila.



Matic Kotar, član slovenske reprezentance v športnem plezanju, najhitrejši v moški konkurenci (36:11):



"Slišal sem, da se bo plezalo po mostu, in zdelo se mi je zanimivo, nisem pa vedel, da bo odločala hitrost. Na most sem splezal v 36 sekundah (najhitreje med fanti, op. a.), na zvonik pa prav tako. Za taktiko plezanja po samo eni strani zvonika sem se odločil na podlagi ogleda, saj se nam je s fanti zdelo, da bo lažje plezati po suhi površini. Tudi ogled ženske konkurence nam je dal vedeti, da smo se odločili prav."

Najboljša v kvalifikacijah najboljša tudi v finalu

Na koncu sta slavila zmagovalca kvalifikacij, Francozinja Svana Bjarnason, izkušena plezalka v skali, ki je na tekmovanje pripotovala na povabilo nekdanjega vrhunskega plezalca Klemna Bečana, in Matic Kotar, član slovenske reprezentance v športnem plezanju.



Bjarnasonova je za 25 metrov potrebovala minuto in slabih 21 sekund, Kotar, dvakratni zaporedni evropski balvanski prvak v mlajših konkurencah, pa pičlih 36 sekund in 11 stotink.

Drugo mesto v ženski konkurenci je osvojila nekdanja vrhunska plezalka, danes trenerka Maja Vidmar, poročena Štremfelj, dobitnica dveh bronastih odličij s svetovnih prvenstev, zmagovalka šestih zaporednih tekmah v svetovnem pokalu (sezona 2007), in dvakratna zmagovalka tekme za svetovni pokal v Kranju, ki je vrh dosegla v času 1:31:82, tretjega mesta pa se je razveselila Nara Beber Boštjančič s časom 1:52:37.

Pet fantov v finalu je do zvona splezalo v manj kot minuti. Zmagovalcu Kotarju se je s časom 39:66 najbolj približal še en reprezentant v športnem plezanju, skalni plezalec in trener Zan Lovenjak Sudar, tretje mesto pa je osvojil Maks Bogolin s časom 44:20. Klemen Bečan, zmagovalec tekme svetovnega pokala v Kranju leta 2008, je zasedel 5. mesto.

Prvi trije so si poleg simboličnih nagrad priborili še denarne: organizatorji, ki so prireditev izvedli s pomočjo sponzorja, podjetja Salonit Anhovo, so zmagovalca nagradili s čekom za 500 evrov, drugouvrščena sta prejela 300, tretja pa vsak po 200 evrov.

Zmagovalna trojka:



Ženske:

1. Svana Bjarnason (Fra) 1:20:90

2. Maja Štremfelj (Slo) 1:31:82

3. Nara Beber Boštjančič (Slo) 1:52:37

4. Pia Gaber (Slo) 2:17:21

5. Kaja Skvarč Božič (Slo) 2:31:05

6. Maja Kramberger (slo) 3:00:53





Moški:

1. Matic Kotar (Slo) 36:11

2. Zan Lovenjak Sudar (Slo) 39:66

3. Maks Bogolin (Slo) 44:20

4. Aleš Peharc (Slo) 50:57

5. Klemen Bečan (Slo) 51:56

6. Enej Novak (Slo) 1:02:05