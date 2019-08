V požaru nastalo za milijon evrov škode

Policiste so v zgodnjih sobotnih urah obvestili, da je popolnoma zgorela proizvodna hala v naselju Podova v občini Rače-Fram, velika 20 krat 30 metrov.

V požaru je zgorelo več delovnih strojev, viličar in končni izdelki. Materialna škoda po nestrokovni oceni znaša okoli milijon evrov, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.

Uspelo jim je rešiti pse in avtomobil

Policisti so še pojasnili, da je moškemu in ženski, ki sta prva opazila požar, pred ognjem uspelo rešiti štiri pse in osebno vozilo. Moški je zaradi vdihavanja dima poiskal zdravniško pomoč, vendar so ga po oskrbi napotili domov.

Foto: PGD Podova Kriminalisti so v soboto opravili ogled kraja požara, vendar dokončnega mnenja o vzroku še ne morejo podati, saj so potrebne še nekatere laboratorijske analize. Preveriti morajo tudi še druga dejstva. Zaradi tega se kriminalistična preiskava nadaljuje. "Odvisno od teh ugotovitev bodo kriminalisti pristojnemu tožilstvu poslali poročilo ali kazensko ovadbo," še pojasnjujejo na PU Maribor.

Pri gašenju požara je sodelovalo 60 gasilcev Gasilske brigade Maribor ter gasilci prostovoljnih gasilskih društev Rače, Podova, Gorica, Starošince in Fram. Gašenje so končali v jutranjih urah.