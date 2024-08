Tri tedne po prometni nesreči je 73-letni kolesar umrl

Zaradi posledic prometne nesreče, ki se je zgodila 16. julija na Vrbanski ulici v Mariboru, je v bolnišnici umrl 73-letni kolesar, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Maribor.

Letos je tako na območju PU Maribor zaradi posledic prometnih nesreč umrlo šest, lani v istem obdobju deset udeležencev, je še navedla Anita Kovačič Čelofiga iz policijske uprave.

Omenjena nesreča se je 16. julija zgodila okoli 19. ure, ko sta trčila voznik osebnega avtomobila in 73-letni kolesar. Kolesar se je huje poškodoval, bil je smrtno ogrožen in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico.

Nesrečo so policisti obravnavali kot prometno nesrečo III. kategorije.