Huda nesreča jadralnega padalca na Tolminskem

V nedeljo so bili tolminski policisti obveščeni o nesreči tujega jadralnega padalca na Kobali na Tolminskem. Oseminšestdesetletni nemški državljan se je skušal spustiti z 1.080 metrov visokega vrha, ki se nahaja vzhodno od Tolmina in je priljubljeno vzletišče jadralnih padalcev in zmajarjev, a se je pri vzletu huje poškodoval.

Oseminšestdesetletni jadralni padalec, državljan Nemčije, je v nedeljo ob 11.45 nameraval s svojim padalom vzleteti v lastni režiji na vzletišču za jadralne padalce na Kobali na vzhodno stran vzletišča. Pri teku po pobočju je zaradi napačnega manevra (preveč je zategnil zanke – komande) padel po tleh in se pri tem huje telesno poškodoval.

Poškodovanca so na kraju oskrbeli reševalci iz zdravstvenega doma Tolmin in ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

Policisti policijske postaje Tolmin so glede na vsa ugotovljena dejstva tujo krivdo izključili in bodo o nesreči s pisnim poročilom obvestili državno tožilstvo v Novi Gorici. Prav tako so o nesreči obvestili tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov na Ministrstvu za infrastrukturo.