Jahta trčila v trajekt na Hrvaškem

V Pašmanskem kanalu med Biogradom na Moru in otokom Pašman je v petek zvečer 49-metrska jahta trčila v krmo trajekta hrvaške družbe Jadrolinija. Kot je danes sporočilo hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo, v trčenju ni bil nihče poškodovan, prav tako ni prišlo do onesnaženja morja.

Pristojni so bili o trčenju jahte Lady Eleganza in trajekta Lastovo blizu otočka Sveta Katarina obveščeni v petek okoli 22.15. Predstavniki luške kapitanije Zadar so na kraju trčenja blizu Biograda na Moru pregledali obe plovili. Ugotovili so, da na nobenem od plovil ni poškodovanih, na jahti pa da ni bilo kapitana.

Ob pregledu so med drugim ugotovili poškodbe trupa jahte nad morsko gladino in deformacijo reber, zato so za plovilo izrekli prepoved plovbe do sanacije poškodbe. Na trajektu, ki je v času trčenja plul na liniji Biograd - Tkon (otok Pašman) pa je bila ob trčenju poškodovana ograja in nekaj drugih delov opreme na palubi, je še sporočilo hrvaško ministrstvo.

Iz podatkov na spletu je razvidno, da je jahta Lady Eleganza plovilo s 16 kabinami, ki lahko sprejme 36 gostov in osem članov posadke. Jahto, izdelano leta 2021, ki je v lasti podjetja za najem plovil, je bilo v poletni sezoni mogoče najeti za najmanj 98.000 evrov na teden, v kar niso všteti dodatni stroški.