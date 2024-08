Skoraj 47 metrov dolga luksuzna jahta Ethos, na kateri je bilo pet turistov in pet članov posadke, je v sredo začela toniti ob grški obali, potem ko je eden izmed zaposlenih na plovilu pomotoma pustil odprta stranska vrata in je voda iz morja začela vdirati na palubo, je poročal The Sun. Ladja, ki je na voljo za najem za najmanj 180 tisoč evrov na teden, je plula ob obali Kefalonije v Grčiji, v zalivu Paleokarava.

A shocking video shows the moment a 150ft luxury superyacht is sinking after a crew member allegedly left a door open.



The yacht called Ethos began to take on water around 12pm local time off the coast of Greek island Kefalonia on Wednesday (31-07-2024). #Greece pic.twitter.com/aw0OA7VHVg — Martin Cutler (@MartinJourno) July 31, 2024

Zaradi trkov valov v bok luksuznega plovila se je jahta začela potapljati, njen desni bok pa je bil dodobra potopljen v morje, je razvidno iz posnetkov. Zaradi poslabšanja vremena je posadka zaprla vsa vrata na plovilu, le ena izmed njih so pomotoma pustili odprta, tako da je voda začela vdirati v notranjost plovila.

The 46.6-metre Admiral motor yacht Ethos has run aground in Kefalonia, Greece. Footage indicates the yacht may have deliberately done so to prevent from capsizing in open sea. pic.twitter.com/IbAipaFwoA — BOAT International (@boatint) August 1, 2024

Ladjo zapeljali bližje k obali, da ne bi potonila pregloboko

Plovilo je posadka po poročanju nekaterih medijev v času incidenta zapeljala bližje obali, da bi ta zgolj nasedla v plitvejši vodi. Gostje in člani posadke so tako morali zapustiti krov, saj je morje začelo poplavljati spodnjo palubo, jahto pa so v okolici zaliva Evretis skušali rešiti s pomočjo obalne straže in potapljačev.

Ali jim je plovilo uspelo rešiti pred najhujšim in kolikšna gmotna škoda je na njem nastala, zaenkrat še ni znano.

Plovilo italijanskega proizvajalca je prvič izplulo leta 2014 in lahko sprejme do 12 gostov in devet članov posadke. Na krovu plovila je 12 postelj, vključno z ogromnim glavnim apartmajem in dvema VIP kabinama.

Oglejte si še: