Ladjica, ki je pred leti ponujala turistične prevoze po reki Dravi v Mariboru, od lanskega leta tiči na kopnem na nabrežju pri kompleksu Maribox. Lastnik jo, ker je izgubila dovoljenje za plovbo in privez v tem mestu, prodaja. Kot je povedal, je že našel kupce, in sicer v tujini, a se zapleta s prevozom.

Doslej edina takšna ladja v Mariboru, ki je nosila ime Dravska vila, je bila v preteklih letih zasidrana pri pomolu pred lutkovnim gledališčem na Lentu. Pred dvema letoma so nastopile težave s plovbo zaradi izgradnje nove brvi na Dravi, gostinska ponudba na ladjici pa je bila otežena zaradi obnove Lenta. Dokončno je bila njena usoda zapečatena, ko ji občina konec aprila lani ni podaljšala dovoljenja za plovbo in privez.

Zapleta se s prevozom

Konec lanskega leta je lastnik Marjan Krajnc dal ladjico dvigniti iz vode in premestiti na zasebno zemljišče med Titovim mostom in kino kompleksom Maribox, kjer je še vedno "parkirana". "Ladja je pripravljena za transport, a čakamo prevoznika. Zapleta se, ker imajo prevozniki težave z zagotovitvijo prikolice, na katero bi lahko naložili ladjo," je povedal Krajnc.

Po njegovih besedah je precej zanimanja za nakup tega plovila, najresnejša interesenta pa sta iz Novega Sada v Srbiji in Vukovarja na Hrvaškem. "Takoj ko bomo imeli prikolico, bomo ladjo odpeljali iz Maribora, kjer je povsem očitno nezaželena. Seveda je za ta izredni prevoz treba pridobiti tudi vsa potrebna dovoljenja," je dejal Krajnc.

Krajnc: Občina je naredila vse, da nas prežene

Pred kratkim so okoli 22 metrov dolgo in skoraj 40 ton težko ladjo na nabrežju, poleg katerega leži občinsko parkirišče, prebarvali na belo, modro in rdečo. Krajnc je pojasnil, da je bila takšne barve tudi pred 15 leti, ko so jo pripeljali iz Srbije v Maribor.

Zaradi zapletov z ladjico, pa tudi z njihovim turističnim vlakcem Jurčkom, je Krajnc zelo razočaran nad trenutno mariborsko oblastjo. Spomnil je, da so Dravsko vilo pripeljali v Maribor na pobudo takratnega vodstva občine. "Mi smo zgolj želeli Mariboru nekaj dodatnega ponuditi, zdaj pa je občina naredila vse, da nas prežene," je dejal.

Spomnil je, da vlakec Jurček ne sme več stati ob robu peš cone pri frančiškanski cerkvi, temveč na parkirišču pri glavni avtobusni postaji. "Dovoljenje za ladjico pa nam je poteklo brez kakršnihkoli korektnih obrazložitev. Takrat, ko smo jo dvignili iz vode, je dokazala, da lahko pluje tudi pod novo brvjo, zato to ne bi smelo biti problem. Ladja bi lahko torej normalno, kot pred 15 leti, plula tudi zdaj, a očitno to nekomu ni pogodu," je poudaril.