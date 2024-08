Podvodna struktura, s katero zavod za ohranjanje biodiverzitete morja YouSea od marca raziskuje možnost pridobivanja avtohtonih morskih organizmov za gojenje, ima že prve prebivalce. Strukturo so potopili dober kilometer od slovenske obale.

Na strukturo so se po dobrih treh mesecih že naselili mnogoščetinci, briozoji in mahovnjaki. Opazili so tudi jajčeca polžev, redno pa jo obiskujejo tudi različne vrste rib.

Kot je za STA povedala direktorica zavoda YouSea Irena Fonda, si želijo, da bi se na strukturo naselile mladice ostrig, s čimer bi dosegli, da bi jih lahko tako tudi gojili, a teh za zdaj še niso opazili.

Foto: Borut Furlan V poletnih mesecih, ko je temperatura morja višja, opazovanja izvajajo na približno teden dni, v hladnejših mesecih jih bodo redkeje. Kot je opozorila Fonda, je pomembno, da prebivalstvo na strukturi čim manj motijo.

Strukturo, ki so jo poimenovali Morska oaza Piran, si sicer ogledujejo tudi številni potapljači na dah. Po njenih besedah je treba biti sicer pri tem že izkušenejši, saj je struktura na globini 12 metrov, se pa tako življenje na strukturi najbolje vidi, saj sicer mehurčki iz jeklenke motijo in odganjajo ribe.

Prav tako v zavodu YouSea svojim članom omogočajo, da se rednemu spremljanju pridružijo tudi sami in tako iz prve roke doživijo življenje na podvodni strukturi.

Foto: Borut Furlan Struktura, ki je sestavljena iz betona, železa in kamenja iz kalcijevega karbonata, v dolžino meri 5,5 metra, v širino 3,5 metra, visoka pa je tri metre, zato sega vse do devet metrov pod morsko gladino. Njena osnovna namena sta dva, razviti nov in inovativnejši način gojenja morskih organizmov ter spremljanje biotske raznovrstnosti.