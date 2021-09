Tovornjak zgrešil izvoz in na avtocesti zapeljal kar vzvratno #video

"Saj ni res, pa je," so na svojem profilu na Twitterju zapisali v Družbi za upravljanje avtocest (Dars) ob objavi posnetka voznika tovornjaka, ki je na avtocesti zapeljal vzvratno, pri tem pa trčil v vozilo za seboj. To je prepovedano in zelo nevarno, so ob tem opozorili voznike.

[SAJ NI RES, PA JE] 🤦‍♂️ Ko je ugotovil, da je napačno zavil, je šel kar v "rikverc" in trčil v avtomobil. ⚠ Pozor, vzvratna vožnja na avtocestah je prepovedana in zelo nevarna! 👉Kadar zgrešite smer, nadaljujte vožnjo in varno obrnite na naslednjem priključku. pic.twitter.com/3fhpAIUp9D — DARS (@DARS_SI) September 29, 2021

Voznik tovornega vozila je očitno zgrešil izvoz in se odločil, da bo zapeljal kar vzvratno. To je tudi storil, pri tem pa trčil v vozilo za seboj.

Zelo nevarno početje

"Ko je ugotovil, da je napačno zavil, je šel kar v 'rikverc' in trčil v avtomobil. Pozor, vzvratna vožnja na avtocestah je prepovedana in zelo nevarna. Kadar zgrešite smer, nadaljujte vožnjo in varno obrnite na naslednjem priključku," so zapisali na Darsu.