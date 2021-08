Sosedi višajo kazni za prehitro vožnjo: globe tudi do pet tisoč evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Avstriji bodo od srede morali prehitri vozniki seči globlje v žep. Pri naših severnih sosedih bo namreč začela veljati novela, ki za prehitre voznike določa tudi globe v višini do 5.000 evrov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Po novem bodo v Avstriji kazni za prehitro vožnjo približno enkrat višje. Kdor bo tako na primer v naselju peljal 40 kilometrov na uro prehitro in zunaj naselja 50 kilometrov na uro prehitro, bo moral v prihodnje plačati 300 evrov kazni, ne več 150 evrov. Najvišja mogoča globa za prehitro vožnjo pa ne bo več znašala 2.180 evrov, ampak 5.000 evrov.

Dodatno so zaostrili tudi pogoje glede odvzema vozniškega izpita. Kdor je do zdaj v naselju vozil do 60 kilometrov prehitro, je bil ob izpit za dva tedna, po novem pa bo brez njega en mesec. Če bo voznik prekršek ponovil, bo brez izpita ostal tri mesece. Zaznamki prekrškov se bodo po novem izbrisali šele po štirih letih.

Avstrijsko prometno društvo za omejitev hitrosti v naseljih na 30 kilometrov na uro

Avstrijsko prometno društvo (VCÖ) je danes opozorilo, da se je lani 63 odstotkov vseh prometnih nesreč s poškodovanimi zgodilo v naseljih. Skupno je bilo v naseljih 22.812 ranjenih in 89 smrtnih žrtev. Društvo tako zahteva, da bi omejitev hitrosti na 30 kilometrov na uro v naseljih postala pravilo, višja omejitev pa izjema.