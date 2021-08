Kdaj zaviti desno ob rdeči luči? Le, če bo tam ta znak. #foto

Že dlje časa se je napovedovala in pričakovala novost, ki v cestnem prometu dovoljuje voznikom zavijanje v desno pri rdeči luči na semaforju. Na ministrstvu so nam potrdili, da bodo to možnost zaenkrat vpeljali le na določenih križiščih in jo potem počasi širili tudi drugod po Sloveniji. Zavijanje v desno pri rdeči luči na semaforju pa bo mogoče le tam, kjer bo na semaforju postavljena zelena puščica.

Čeprav je zavijanje v desno pri prižgani rdeči luči na semaforju že dolgo časa dovoljeno v ZDA in nekaterih evropskih državah, so včeraj prvič to uradno sprejeli tudi v Sloveniji.

A veliko voznikov se sprašuje, ali lahko od danes naprej prosto zavijajo desno ob rdeči luči, če je seveda cesta prosta. Odgovor je, da ne. Zavijanje v desno ob prižgani rdeči luči bo mogoče le na tisti križiščih, kjer bo na semaforju nataknjen za nas nov znak – zelena puščica, obrnjena v desno smer križišča. Tam in nikjer drugje bodo vozniki lahko zavili v desno kljub prižgani rdeči luči. Če bo voznik zavil v desno tam, kjer na semaforju ne bo puščice, bo s strani policije ali mestnega redarstva kaznovan z globo v višini 300 evrov in petimi kazenskimi točkami.

Novost se bo uvajala postopno in na preglednih križiščih

Pri policiji so bili glede novega pravila o zavijanju v desno pri rdeči luči še precej previdni in zapisali: "Določilo 'zavijanja desno pri rdeči luči na semaforju' je na ozemlju RS povsem novo. Res je, da se o tem govori že dalj časa, a se udeleženci cestnega prometa s tem do zdaj niso srečevali. Zato tudi trenutno ne dobivamo vprašanj na to temo, saj v praksi to še ni zaživelo. Odzive na spremembe pričakujemo v bližnji prihodnosti."

Na odziv ministrstva za infrastrukturo še čakamo, predvsem smo ministrstvo povprašali, kdaj lahko pričakujemo prve zelene puščice na semaforjih in kje bodo uvedli prve novosti.