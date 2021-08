Po avtocesti divjal z več kot 200 kilometri na uro, ob tem pa še napihal

Tudi ob upoštevanju mogočega odstopanja in tolerance je voznik še vedno vozil z najmanj 200 kilometri na uro. Kot so sporočili z murskosoboške policijske uprave, je voznik, ki je vozil po avtocesti A5 zunaj naselja Gančani v smeri Murske Sobote, prekoračil največjo dovoljeno hitrost za več kot 90 kilometrov na uro. Zoper voznika bo na pristojno sodišče vložen obdolžilni predlog.

Ob tem so zapisali, da nekateri vozniki hitrosti in načina vožnje žal še vedno ne prilagodijo svojim sposobnostim za vožnjo, lastnostim in stanju ceste ter preglednosti na njej, gostoti in drugim značilnostim prometa, vremenskim razmeram ter značilnostim vozila in tovora. "Pozabljajo, da promet in cesta napak ne oproščata. Ne zavedajo se, da je dovolj zgolj trenutek nepazljivosti, ki jim lahko popolnoma spremeni življenje, in da je lahko usodna že najmanjša prekoračitev hitrosti," so navedli.

V zadnjih letih se delež prometnih nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani udeleženci prometnih nesreč, ni bistveno spremenil in ostaja približno na deset odstotkih, so poudarili. Skrb vzbujajoče pa je, so dodali, da več kot tretjina voznikov, ki povzročijo smrtno prometno nesrečo, vozi pod vplivom alkohola. "Alkohol najprej oslabi sposobnost normalnega miselnega presojanja. Voznik je tako prepričan, da vozi bolje, kot dejansko vozi, temu pa sledijo slabša sposobnost zaznavanja, napačne ocene razdalj, počasne reakcije, motnje pri ravnotežju, zožen zorni kot in tako dalje," so opozorili policisti.