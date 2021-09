Kamera za nadzor voznika: manj zasebnosti za večjo varnost?

Kamere v avtomobilih so do zdaj predvsem snemale voznika in preverjale, ali z očmi gleda na cesto oziroma ni med vožnjo zaspal. Če je prišlo do tega dogodka, so sistemi z glasnim piskanjem voznika zbudili ali pa opozorili na nevarnost. A v Fraunhofer Institute so razvili novo kamero, ki deluje skupaj z umetno inteligenco in lahko vedno prepozna, kaj počne voznik. Pri tem se smeji predvsem proizvajalcem avtomobilov. S takšno kamero in nadzorom voznika bodo namreč lahko hitreje uvedli delno avtomatizirane vozne sisteme, saj bo v primeru nezbranega voznika za volanom takšna vožnja onemogočena.

Bo delno avtonomna vožnja mogoča le z nadzorom voznika?

Pri Fraunhofer Institute so kamero označili kot pripomoček, ki bi lahko izboljšal varnost polsamodejnih voznih funkcij. Kamera za prepoznavanje uporablja umetno inteligenco, ki izdela digitalne skice voznika. Glede na to digitalno podobo sistem samodejne vožnje lahko nenehno preverja, kaj voznik počne. Če prime v roke telefon ali poskuša zaspati, se primerno odzove in s tem pripomore k večji varnosti pri uporabi tega sistema. Kot pravijo raziskovalci, bo kamera lahko kasneje, po nadgradnjah in dodatnih posodobitvah, lahko prepoznala tudi geste voznika. Ta bo lahko s prstom pokazal na parkirno mesto in sistem samodejnega parkiranja bo skupaj s kamero to videl in avtomobil parkiral v določeno parkirano mesto.